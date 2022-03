„Armata IT a Ucrainei”. 300.000 de hackeri au răspuns apelului Ucrainei și luptă acum împotriva Rusiei

Kali, un adolescent elvețian, a învățat cum să folosească tehnologia jucându-se cu telefonul bunicului său. Acum, el este unul dintre cei 300.000 de hackeri care încearcă să „paralizeze” prezența online a guvernului rus și calea ferată din Belarus.

La fel ca alți hackeri care sprijină Ucraina și care au acceptat să stea de vorbă cu jurnaliștii de la The Guardian, Kali a refuzat să-și folosească numele adevărat, pentru că unele dintre acțiunile pe care le întreprinde sunt ilegale și pentru că se teme de represaliile rusești.

Fedorov, în vârstă de doar 31 de ani, și-a folosit profilul de Twitter într-un mod extins pentru a-i ruga pe directorii celor mai mari companii de tehnologie din lume să întrerupă legăturile cu Rusia.

Pe 26 februarie, el a postat un link care trimitea către grupul de Telegram, care a fost înființat de departamentul său ministerial. „Avem nevoie de talente digitale. Vor fi sarcini pentru toată lumea”, a afirmat Fedorov.

We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t.co/Ie4ESfxoSn. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists.