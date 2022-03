LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 21 | Bloc cu 12 etaje din Kiev, bombardat. Explozii în Odesa și Zaporojie

Întâlnirea dintre cei trei lideri ai guvernelor din UE și președintele Ucrainei ar urma să aibă loc marți, la ora 18.00 GMT, (ora 20.00, la București – n.r.), relatează presa cehă, citată de BBC.

Premierul ceh, Petr Fiala, cel al Poloniei, Mateusz Morawiecki, alături de vicepremierul său, Jarosław Kaczyński, și premierul Sloveniei, Janez Janša, au ajuns la Kiev, potrivit unei imagini publicate pe Twitter de canalul Nexta.

Și premierul polonez a anunțat că el și omologii săi au ajuns în capitala Ucrainei.

”Aici, în Kievul sfâșiat de război, se face istoria. Aici, libertatea luptă împotriva lumii tiraniei. Aici, viitorul tuturor este în balanță. UE sprijină Ucraina, care poate conta pe ajutorul prietenilor săi – am adus acest mesaj la Kiev astăzi”, a scris Mateusz Morawiecki pe Twitter.

It is here, in war-torn Kyiv, that history is being made. It is here, that freedom fights against the world of tyranny. It is here that the future of us all hangs in the balance. EU supports UA, which can count on the help of its friends – we brought this message to Kyiv today. pic.twitter.com/Us7k9xTq5f