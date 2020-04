De Mihai Niculescu,

Nu mai puţin de 34 de tone de combustibil lichid tip M au dispărut de la o unitate militară ieşeană ce are ca obiect de activitatea radiolocaţie – supraveghere aeriană. Baza militară ieşeană se află administrativ în subordinea U.M.01824 Câmpia Turzii şi, din 2007, îndeplineşte şi rolul de gestiune materiale de cazarmare şi construcţii.

În acea vreme au ajuns peste 100 de tone de combustibil lichid, ce era ţinut în rezervoare subterane şi supraterane. În anii 2010-2011, gestionar era plutonierul adjunct Liviu Macovei, în prezent în rezervă.

La o cercetare administrativă s-a descoperit lipsa din gestiune a întregii cantități de combustibil, respectiv 34.255 de litri de combustibil lichid tip M iar în anul 2012 conducere unității a sesizat Parchetul Militar, relatează Ziarul de Iași.

Însă abia pe 25 martie 2019, Parchetul Militar Iaşi l-a trimis în judecată pe Macovei, acuzându-l de fals material, fals intelectual, participaţie improprie la fals intelectual şi uz de fals. La finele lunii februarie 2020, după mai puţin de un an de la sesizare, magistrații Tribunalului Militar Iaşi au constatat că toate faptele imputate militarului în rezervă s-au prescris, şi din acest motiv a încetat urmărirea penală.

Cum a scăpat gestionarul

Instanța nu l-a absolvit de vină pe militar, ci a stabilit doar că nu mai poate fi tras la răspundere.

„În calitatea sa de gestionar, inculpatul trebuia să inventarieze cantitatea de combustibil de tip M, la sfârşitul fiecărei luni, împreună cu comisia de inventariere anume desemnată şi să comunice documentele eşalonului superior”, se arată în motivarea sentinţei.

În realitate, cele trei documente pe care militarul trebuia să le completeze, şi anume declaraţia de inventar, listă de inventariere şi procesul-verbal de inventariere, au fost întocmite doar scriptic, de nouă ori, între 2010 şi 2011. De tot atâtea ori, în lista de inventar, militarul ar fi trecut date „din burtă“ cu privire la cantitatea de combustibil.

Procesele-verbale şi listele de inventariere au fost semnate în tot acest timp de membrii unei comisii de inventariere, care nici ea nu a verificat faptic, ci a mers pe mâna plutonierului adjunct.

La proces, militarul a spus că nu el este vinovat de paguba adusă Ministerului Apărării, deoarece „din rezervoare s-a furat combustibil“, fără a oferi detalii suplimentare, conform motivării sentinţei.

„Eu am semnat procesele-verbale de inventariere, listele de inventariere, dar nu am făcut parte din comisie, nu aveam voie. Eu am atestat doar ceea ce ar fi trebuit să facă comisia“, a precizat militarul.

Paguba nerecuperată este de 223.727 de lei.

