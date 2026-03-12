China tocmai a prezentat „Sfântul Graal” al mașinilor electrice! O baterie de dimensiunea unui calendar care promite o autonomie de peste 1.000 de kilometri. Compania CALB a uimit lumea cu un prototip de baterie solid-state incredibil de ușor. Cântărește sub 500 de grame, fiind cu 75% mai ușoară decât bateriile actuale de pe piață. Dar cifrele nu se opresc aici. Tehnologia promite o încărcare de la 10 la 80% în doar 7 minute. Există însă și o problemă: prețul. În prezent, producția unei astfel de baterii costă dublu față de cele clasice cu litiu.

Atenție dacă ai PlayStation, Sony testează o strategie controversată. O nouă practică numită „A/B Pricing” face valuri pe PlayStation Store. Mai mulți utilizatori au observat că prețurile jocurilor se schimbă imediat ce se autentifică în cont. De exemplu, un titlu care apare la 4 euro pentru un vizitator anonim poate să sară la 10 euro pentru un utilizator logat. Deși pare nedrept, experții spun că practica este la limita legii în Uniunea Europeană, atât timp cât nu există discriminare directă.

Ai ochelari inteligenți de la Meta? Atenție! O investigație șocantă dezvăluie că viața ta privată ajunge pe ecranele unor străini din Kenya, fără să știi. Publicația suedeză Svenska Dagbladet a scos la iveală o practică tulburătoare: Meta trimite înregistrările video făcute cu ochelarii Ray-Ban către o firmă din Africa pentru a antrena inteligența artificială. Angajații de acolo au mărturisit că văd tot: de la momente extrem de intime, până la datele de pe cardurile tale bancare.

Pregătește-te pentru un nou WhatsApp! Aplicația pe care o folosim zilnic trece printr-o schimbare de look, dar și de strategie. Meta a început testarea unui abonament Premium pentru WhatsApp. Deși funcțiile de bază rămân gratuite, cei care vor plăti lunar vor primi acces la opțiuni exclusive: teme și iconițe personalizate, tonuri de apel unice și posibilitatea de a „pune pin” pe multe conversații în partea de sus. Vizual, aplicația se schimbă și ea pe Android. Bulele de chat devin mult mai rotunjite, pentru un aspect mai curat și modern.

De la cel mai ieftin, la cel mai scump! După ce a lansat modelul Neo de buget, Apple pregătește acum „monstrul” gamei: MacBook Ultra. Până la finalul anului 2026, Apple va lansa o categorie complet nouă de laptopuri, poziționată deasupra actualelor modele Pro. Ce aduce nou? În premieră absolută, un ecran OLED cu touchscreen, un design mult mai subțire și cipuri dincolo de seria M5 Max. Analiștii estimează însă o scumpire cu cel puțin 20% față de actualele flagshipuri, la fel cum s-a întâmplat la trecerea către OLED pe iPhone X.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE