Generația Z este alcătuită din persoanele născute între 1996 și 2015. Este considerată drept prima generație „născută cu smartphone-ul în mână”, care a crescut cu internetul mai mult decât cu televizorul. Rețelele de socializare, comunicarea online și relațiile la distanță sunt câteva dintre elementele definitorii ale vieții celor din Generația Z.

Potrivit sondajului Morning Consult din 2023, aproape 6 din 10 membri (57%) ai Generației Z vor să devină influencer.

Între „faimă și bani” și „conectarea cu o comunitate”

Motivele lor variază. Unii „sunt foarte încântați de ideea de celebritate, faimă și bani”, spune Victoria Bachan, de la agenția de influenceri Whalar. Alții „căută cu adevărat un loc în care să se conecteze cu o comunitate. Sunt cei cărora le place să creeze conținut folosind instrumentele disponibile pe rețelele sociale”.

De asemenea, 41% dintre adulți, în general, ar alege o „carieră” de influencer, conform unui sondaj similar MC realizat cu 2.204 respondenți.

Oricare ar fi motivele lor, să fii „influencer” poate fi mai greu decât pare.

A deveni un creator plătit este, practic, asemănător cu „propria ta companie media independentă”, spune Taylor Lorenz, gazdă a podcastului de tehnologie și cultură Power User și semnatarul cărții „Extremely Online”.

„Există o percepție greșită că este ușor”, spune jurnalista, adăugând că, „majoritatea start-upurilor eșuează”.

Există 4,2 miliarde de utilizatori ai rețelelor sociale în întreaga lume, conform raportului pentru creatori de continut realizat de compania Linktree.

Dintre aceștia, 200 de milioane sunt creatori sau persoane care își monetizează publicul.

Asta înseamnă că doar 4,7% dintre utilizatorii rețelelor sociale câștigă bani din asta.

Jumătate câștigă 15.000 $ pe an sau mai puțin

Chiar dacă fac bani din asta, nu este neapărat suficient pentru a trăi. Aproximativ jumătate, 48%, dintre creatori câștigă 15.000 de dolari sau mai puțin pe an, conform unui sondaj efectuat de agenția de marketing NeoReach cu peste 2.000 de creatori de conținut.

Mai puțin de o treime, 28,9%, câștigă mai mult de 50.000 de dolari ca influenceri.

Pentru cei care sunt capabili să facă o carieră din asta, ziua poate fi obositoare.

Hannah Williams, 27 de ani, și soțul ei conduc popularul cont TikTok Salary Transparent Street, unde întreabă oamenii din toată țara care sunt salariile lor.

Canalul are 1,4 milioane de urmăritori, iar cea mai mare parte a veniturilor lor provine din parteneriate de brand cu companii precum Capital One.

Cum să ajungi la un milion de dolari pe an

Williams este creatoare cu normă întreagă de când și-a părăsit postul de analist de date, în 2022. În 2023, afacerea i-a adus în jur de 1 milion de dolari.

Williams începe să lucreze în jurul orei 8.00, când citește e-mailurile, face editare video pentru materialele existente și planificare pentru viitorul conținut.

Între prânz și ora 15.00, vorbește la telefon cu clienții. Face o pauză în jurul orei 16.00, se întoarce la birou în jurul orei 18.00, moment în care lucrează „până la miezul nopții”.

Ea și soțul ei călătoresc mult și postează cel puțin o dată pe zi.

24 de ore din 24, de luni până duminică, de când te trezești până te culci. Internetul nu se oprește niciodată, nici tu nu poți să te oprești.

Viața la… plajă

Caroline Lasher, 22 de ani, este creatoare cu normă întreagă de când a absolvit facultatea, în 2022. Are 126.000 de urmăritori de Insta și 85.000 pe TikTok.

Lasher creează în principal conținut despre „viață la plajă” (Fashion/ Beach/ Lifestyle/ Travel/ Trends) și câștigă bani prin parteneriate de marcă și linkuri afiliate. Venitul ei fluctuează, dar produce adesea mai mult de 10.000 de dolari pe lună.

Sunt propriul meu fotograf, videograf și editez totul singură. Îmi iau trepiedul și aleg locații publice în care pot face poze.

Când ajunge acasă, seara, editează adesea până la ora 22.00. Lucrează în fiecare zi, face pauze doar pentru a lua masa cu prietenii.

Oricare ar fi cerințele, Lasher este disponibilă nonstop pentru partenerii ei.

Există și alte provocări. Platformele se schimbă sau dispar cu totul, iar creatorii trebuie să se reinventeze în altă parte. TikTok ar putea fi interzis în 2025.

Leslie Mosier, 32 de ani, deține conturi de rețele sociale pentru câinele ei, Doug the Pug, din 2013. După ce a obținut niște oferte de sponsorizare, a început „să creeze” cu normă întreagă, în 2015.

Pagina de Facebook are 5,7 milioane de urmăritori, TikTok – 6,1 milioane de urmăritori și contul YouTube – 634.000 de urmăritori. Cel mai recent, Mosier și soțul ei au lansat o companie de produse organice pentru câini.

„Nimic nu rămâne la fel mai mult de șase luni”, spune Mosier despre popularitatea fluctuantă a platformelor și introducerea constantă a altora noi.

„Nu există niciun creator de conținut cu care am vorbit vreodată care să nu se ocupe de abuzul online“, subliniază Taylor Lorenz. Hannah Williams și soțul ei sunt un cuplu interrasial, „deci vă puteți imagina rasismul pe care eu și partenerul meu îl trăim aproape zilnic”.

Williams se bucură de libertate și flexibilitate. Lasher iubește fotografia și aspectele creative ale acesteia. Lui Mosier îi place să aducă un zâmbet pe fețele oamenilor.

„Fă ceva ce îți place să faci, chiar dacă nimeni nu se uită”

Caspar Lee, 30 de ani, a fost YouTuber cu normă întreagă de șapte ani, face videoclipuri comice. A reușit să intervieveze vedete de film precum Will Ferrell și Kevin Hart. El are peste 6,5 milioane de urmăritori pe canalul său, plus alte milioane pe celelalte platforme de socializare.

Dar, în 2019, și-a dat seama că pur și simplu „nu-i mai place, s-a retras și acum lucrează la diverse întreprinderi antreprenoriale, inclusiv compania de management al talentelor MVE, la firma de capital de risc Creator Ventures.

Printre sfaturile lui pentru a-ți găsi succesul se numără să folosești instrumentele pe care le ai la dispoziție, să diversifici platformele pe care postezi și să găsești o nișă pentru conținutul pe care îl faci.

În plus, spune el, „sfatul meu ar fi să faci ceva ce îți place, chiar dacă nimeni nu se uită la început”.

