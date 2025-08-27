Incidentul a pornit după ce ginerele bărbatului a apelat la 112 pentru a sesiza un conflict domestic. La fața locului au ajuns două echipaje ale Secției 4 Poliție din Galați, însă situația a escaladat rapid.

Potrivit IPJ Galați, agresorul, aflat într-o stare de agitație extremă și înarmat cu obiecte tăietoare, i-a amenințat pe polițiști și a ignorat repetat somațiile acestora.

Deoarece reprezenta un pericol iminent pentru trecători și forțele de ordine, a fost solicitat sprijinul luptătorilor SAS.

Nici intervenția acestora nu l-a determinat să renunțe la comportamentul violent, astfel că polițiștii au tras trei focuri cu gloanțe de cauciuc, rănindu-l în zona abdominală.

Bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Galați, unde a primit îngrijiri, medicii declarând că starea sa este stabilă.

Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru ultraj, iar cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, pentru a clarifica împrejurările incidentului.