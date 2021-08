Anunțul decesului celei care a fost Patricia Hitchcock a fost făcut de către fiica actriței, Katie O’Connell-Fiala.

Patricia Hitchcock a jucat în filmele tatălui ei, printre care „Strangers on a Train”, „Psycho” și „Stage Fright”.

În „Psycho”, Patricia Hitchcock a interpretat-o ​​pe Caroline, colega de birou a lui Janet Leigh, care se oferă să-i dea tranchilizante. În „Strangers on a Train”, ea a interpretat-o pe Barbara Morton, sora personajului Ruth Roman, Anne Morton.

De asemenea, a jucat în filme precum „Cazul lui Thomas Pyke”, „Cele zece porunci”, „Skateboard” sau „Șase personaje în căutarea unui autor”.

Patricia Hitchcock a apărut și în mai multe serialele TV precum „Suspicion”, „My Little Margie”, „Matinee Theatre”, „The Life of Riley”, dar și în 10 episoade din „Alfred Hitchcock prezintă”.

Patricia Hitchcock s-a născut la 7 iulie 1928, fiind singurul copil al lui Alfred Hitchcock și al Almei Reville.

Patricia Hitchcocks s-a mutat cu familia la Los Angeles în 1939 și a început să joace pe scenă, apărând în piesa de teatru „Violet” jucată pe Broadway.

Cu toate că s-a retras din actorie pentru a-și crește copiii, Pat Hitchcock a lucrat la revista Mystery a lui Alfred Hitchcock și a co-scris, împreună cu Laurent Bouzereau, o biografie a mamei sale, „Alma Hitchcock: The Woman Behind the Man”.

Soțul ei, Joseph E. O’Connell Junior, a murit în 1994. Actriței i-au supraviețuit trei fiice: Mary Stone, Tere Carrubba și Katie O’Connell-Fiala.

Casa Patriciei Hitchcock a ars în 2018, în devastatorul incendiu din California de Sud.

FOTO. Profimedia

