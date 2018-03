Ultimul mascul din specia rinocerului alb nordic a murit, a declarat rezerbația Ol Pejeta Conservancy din Kenya, care îi purta de grijă animalului. Din aceeași specie au rămas doar două femele.

Rinocerul Sudan a trăit în Kenya, iar până la moartea sa a fost păzit în permanență de gărzi înarmate. În ultimele zile, el s-a simțit rău, iar cei care îl aveau în grijă au decis eutanasierea lui. Sudan avea 45 de ani, transmite The Guardian.

Din cauza vârstei înaintate, Sudan era tratat pentru complicații specifice bătrâneții, care-i afectau mușchii și oasele, dar îi provocau și răni la nivelul pielii. Numai în februarie, el a petrecut două săptămâni la pământ din cauza unei răni la piciorul drept din spate.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1

— Ol Pejeta (@OlPejeta) March 20, 2018