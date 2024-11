Invitată la podcastul lui Damian Drăghici, Elena Vîșcu a declarat că în timpul căsniciei l-a pus mereu pe primul loc pe CRBL și cariera lui de succes, astfel că pe ea s-a lăsat pe ultimul loc. Acum, după divorț, susține că s-a văzut nevoită să ia viața de la zero, alături de adolescenta ei, despre care spune că este într-o perioadă destul de complicată.

„Să nu uit de mine ca o persoană independentă. Multe femei au tendința să se dizolve în familie. Nu este greșit, dar trebuie să exiști și tu. Echilibrul este esențial. Este foarte greu de menținut. Nu am avut acel ceva al meu. La 36 de ani am pornit de la 0.

Mi-ar fi plăcut să am afacerea mea, activitatea mea. Eu mă ocupam de tot ce ține de administrarea artistului. M-am ocupat strict de el. Nu e rău, mi se pare normal, dar pentru mine a fost în defavoare. N-a dat happy situation. Tu ești o entitate, el este o entitate, și împreună creați o altă entitate”, a povestit Elena Vîșcu, în podcastul „Pastila pentru suflet”, conform VIVA.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Recomandări Medicii ieșeni vizați de o anchetă DIICOT privind traficul și consumul de droguri au fost antrenați și plătiți pe bani europeni. „Petreceau cu ușa-nchisă în timpul gărzilor!”

Elena, fosta soție a lui CRBL, a început viața de la zero după divorțul de artist. Dacă în trecut se ocupa doar de el, de imaginea și de administrarea lui, acum are trei joburi și a învățat să se pună pe primul loc. Totuși, fiica sa este cea care contează acum și pentru care face toate eforturile.

„Nu zic nimic de Edi, zic de mine. Eu sunt acolo nonstop. Am trei joburi. E un pic problematic. Eu sunt cu ea, dar fizic nu sunt cu ea nonstop. Încerc că gestionez. Sunt singură (în creșterea ei – n.red.). E și vârsta asta vulnerabilă”, a mai continuat ea.

Prin ce a trecut fiica lui CRBL și a Elenei după divorț

Fiica lor, Alessia, este la vârsta la care are acces la telefon și la informațiile din mediul online, lucru care complică și mai mult situația. Elena a declarat că nu îi poate interzice să citească știrile apărute despre tatăl său sau despre familia lor. Aceste informații, împreună cu schimbările din viața personală a lui CRBL, care are acum o relație cu Olga, o femeie mult mai tânără, au fost dificil de gestionat pentru Alessia.

„Alessia pare că este ok. E ok, dar nu e chiar ok. Aparențele… Eu stând cu ea nonstop știu că nu e tocmai ok. Orice decizie o iau acum este să fie cât mai bine pentru ea. (…) Mai întâi mami cu tati se despart, bam! După aia ne mutăm, a doua luptă. A treia luptă, tati… Dacă citește știrile acum, eu nu pot să-i închid telefonul, că are telefon. Adică au fost multe lovituri într-un timp foarte scurt”, a declarat Elena în podcastul lui Damian Drăghici.

Recomandări Proteste de amploare împotriva lui Călin Georgescu în București, Cluj și Timișoara | VIDEO

CRBL și Olga au început să se afișeze public pe rețelele sociale, ceea ce a stârnit numeroase reacții din partea fanilor. Elena pune pe primul loc nevoile emoționale ale fiicei sale. „E greu. Încercăm să fie bine pentru Alessia. Nu prea (n.r. – nu prea se implică în creșterea copilului). Și copilul are reacții.

Atunci când o să găsești o soluție… (…) Eu știu că o relație cât mai sănătoasă cu părinții este foarte importantă. Am tot văzut și nu am spus nicăieri. Nu este chiar roz atunci când te desparți de un părinte. El spune că e totul roz, totul bine. Nu este totul roz. Atunci când doi oameni se despart, cu siguranță există niște probleme. Certuri cred că toată lumea a avut și aici mă opresc”, a mai declarat Elena.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News