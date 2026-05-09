În timp ce internetul vuiește, readucând în discuție traumele pandemiei de coronavirus, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a calmat spiritele.

Abdirahman Mahamud, responsabilul pentru situații de urgență din cadrul OMS, a declarat joi că „este o epidemie limitată strict la o singură navă de croazieră. Nu există niciun motiv de panică”.

În paralel, autoritățile din SUA desfășoară deja procedurile standard de identificare a contacților.

Reacția internetului și teoriile conspirației

Autorul predicției este un cont mic, autointitulat „Soothsayer” (Ghicitorul), care susține în descriere că poate vedea viitorul, deși restul postărilor sale sunt banale.

Acuratețea mesajului a declanșat speculații masive: unii utilizatori au început să susțină din nou teoria conform căreia pandemiile sunt regizate, în timp ce alții au cerut explicații logice.

Interogată pe acest subiect, Grok, inteligența artificială a platformei X, a oferit un răspuns rațional: „Este doar o coincidență înfiorătoare, nu o profeție. Hantavirusul este real, dar rar și nu se transmite de la om la om în majoritatea cazurilor”.

Cele două ipoteze

Pentru a decripta misterul acestei predicții, internauții și experții au analizat două posibile explicații tehnice.

În prima s-a vehiculat ideea că un programator ar fi publicat un mesaj recent și ar fi modificat data acestuia (timestamp-ul) în baza de date pentru a indica anul 2022.

Această teorie a picat rapid, deoarece postarea a fost găsită în arhiva web oficială din 2022, ceea ce îi confirmă autenticitatea temporală.

Mai mult, alți utilizatori au adus capturi de ecran vechi pentru a demonstra că au văzut și apreciat mesajul la vremea respectivă.

Cea de a doua, cea mai plauzibilă, este ipoteza coincidenței fabricate. Misterul se explică printr-o tactică statistică bine cunoscută (folosită uneori și în predicțiile legate de evenimente politice).

Metoda este simplă: sunt create nenumărate conturi false care publică mii de combinații aleatoare de date și boli.

Odată cu trecerea timpului, autorii șterg în liniște toate postările care nu s-au adeverit. Ceea ce rămâne online se potrivește perfect cu realitatea și pare o profeție miraculoasă, deși la bază nu este nimic mai mult decât o lege a probabilităților.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE