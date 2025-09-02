Performanța a avut loc în cadrul emisiunii „Guinness World Records – Marele spectacol al recordurilor mondiale”, difuzată, pe 30 august, de Sat.1 și de Joyn.

Annika deținea deja un record în Cartea Recordurilor pentru cea mai lungă limbă, stabilit în 2001, când avea doar 12 ani.

Acum, ea a dorit să-și demonstreze din nou abilitățile unice. Moderatorul Jörg Pilawa a fost impresionat de limba neobișnuit de lungă a concurentei: „Este incredibil cât de lungă este!”, a exclamat el.

Pentru a stabili noul record, Annika a trebuit să împingă cel puțin 25 de mingi din pahare de cocktail folosindu-și doar limba, într-un minut. Ea a reușit să depășească această țintă, împingând afară 27. După stabilirea recordului, Jörg Pilawa a glumit: „Cu o astfel de limbă, ai o mare carieră în față”.

Annika Irmler, din Tangstedt, lângă Hamburg, și-a asigurat un loc în Cartea Recordurilor încă din 2001, cu uimitoarea ei limbă lungă de 7,4 cm. Avea 12 ani.

Sunt mândră că acum oamenii de pretutindeni pot citi despre mine și limba mea. În prima mea zi de școală a trebuit să-mi scot limba în fața tuturor – Annika, pentru Evening Standard

Recomandări Coaliția stă pe un butoi cu pulbere. Liderii PSD îi numără zilele la Guvern lui Ilie Bolojan

În cadrul show-ului „Guinness World Records – Marele Spectacol al Recordurilor Mondiale”, de la sfârșitul lunii august încoace, 23 de recorduri au fost fie doborâte, fie stabilite.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE