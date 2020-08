Academia Română și-a retras comunicatul în care condamna tehnologia 5G. Șeful instituției: “Nu pot vorbi, fiind istoric”

Acum, pe site-ul Academiei Române apare următorul mesaj de eroare: „Not found. The requested URL /mediaAR/pctVedereAR/2020/d0827-Tehnologia5G.pdf was not found on this server”.

Totuși, documentul inițial, în format PDF, poate fi încă găsit datorită Google Cache.

Avertizăm că implementarea tehnologiei 5G, fără o evaluare concretă a riscurilor și vulnerabilităților, poate avea grave consecințe asupra sănătății populației și poate genera prejudicii sensibil mai mari decât avantajele

Comunicatul inițial al Academiei Române, care apoi a fost șters:

“Astfel, considerăm că, înainte de a introduce în funcțiune sistemul 5G, este absolut necesară o analiză științifică responsabilă, care să vizeze atât evaluarea riscurilor asupra sănătății oamenilor, cât și stabilirea standardelor de expunere maximă totală”, se mai arăta pe site-ul Academiei Române.

“În mod concret, radiațiile milimetrice se absorb la nivelul pielii, în profunzime de cca 1-2 mm, precum și la nivelul păturii superficiale a corneei, iar efectele locale se pot transmite prin mecanisme moleculare în restul organismului. Alături de riscul de cancer, literatura de specialitate semnalează, între altele, efecte precum stresul celular, lezări ale mecanismelor genetice, deficit de memorie și probleme ale procesului de învățare, tulburări neurologice“, explica academia în comunicatul care apoi a fost șters.

Comunicatul Academiei Române, înainte să fie șters de pe site-ul instituției

Ioan-Aurel Pop, președintele academiei: “Nu pot vorbi, fiind istoric”

Contactat de Libertatea, Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, a răspuns că nu poate vorbi, întrucât “este istoric”.

“Îmi pare rău! Eu nu pot (n.r. vorbi), fiind istoric” a fost mesajul transmis de Ioan-Aurel Pop pentru Libertatea.

Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române. Foto: Hepta

Libertatea l-a contactat apoi și pe vicepreședintele instituției, Victor Voicu, atât telefonic, cât și prin mesaj, dar acesta nu a răspuns până la acest moment.

În emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, vicepreședintele Academiei Române, Victor Voicu, a spus că riscurile implementării tehnologiei 5G asupra sănătății sunt imprevizibile.

”S-ar putea ca riscurile să fie mai mari decât avantajele tehnologice. Nu putem să tot lăudăm tehnologiile astea la care omenirea nu a fost încă expusă și nu are o experiență”, a spus Victor Voicu.

Vicepreședintele Academiei a spus că nu crede că guvernanții vor ține cont de avertizarea transmisă de academicienii români, pentru că ”impactul economico-financiar este prea agresiv și prea dominant”.

Vicepreședintele Academiei Române a afirmat că se fac presiuni foarte mari pentru implementarea acestei tehnologii ca să mai poată fi optimist că se va ține cont de avertizarea oamenilor de știință, care spun că ”ne expunem și ne facem creierul pulbere, cu oboseală, tulburări neuronale și de comportament, mai ales la generația tânără, inclusive cancer”.

