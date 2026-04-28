„La fața locului sunt mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare, două autospeciale de stingere și o autospecială de primă intervenție. De asemenea, elicopterul SMURD Tg. Mureș a fost trimis pentru a asista la intervenție. O persoană are nevoie de descarcerare”, a declarat Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Incidentul a implicat răsturnarea unuia dintre autocamioane în afara părții carosabile. În total, trei persoane au fost implicate. Una dintre ele a fost extrasă din vehicul și predată echipajelor medicale pentru evaluare, potrivit informațiilor furnizate de autorități la ora 11.45.

Traficul pe sensul Sibiu – Sebeș a fost deviat începând cu kilometrul 270, în dreptul localității Săliște, cu reintrare pe autostradă la nodul rutier Cunța, conform datelor actualizate la ora 11.50. „Recomandăm participanților la trafic să circule cu prudență, să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să adapteze viteza la condițiile de drum”, a subliniat Vlad Teodosiu-Păducel, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Operațiunile de salvare sunt în desfășurare, iar autoritățile continuă să monitorizeze situația în vederea reluării traficului în condiții de siguranță. Ora de Mediaș va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce acestea devin disponibile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE