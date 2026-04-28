Înainte de a se înrola, el a fondat Dzygas Paw, o organizație caritabilă axată pe tehnologie care a strâns peste 4 milioane de dolari pentru a echipa Forțele Armate Ucrainene cu drone, sisteme de comunicații securizate și alte instrumente de luptă. Recent, a publicat o carte despre experiența sa de război. Și publică articole despre expertiza ucraineană în materie de drone în publicații internaționale.

Business Insider a publicat un articol, redactat pe baza mărturiei unui martor și conversații cu el, când a fost detașat, în 2025, în apropierea orașului Pokrovsk, un oraș strategic pe care Rusia a declarat că l-a capturat la începutul lunii decembrie.

Libertatea l-a contactat pe Dimko Zhluktenko pe WhatsApp, și în urma mai multor conversații, a ieșit acest interviu.

În urma semnării parteneriatului strategic dintre România și Ucraina, decidenții politici doresc să construiască fabrici în România pentru a asambla drone după modelul ucrainean. Ce le-ați explica românilor despre aceste arme? Cât de eficiente sunt ele pentru securitatea țării?

Dimko Zhluktenko. Foto: x.com

Cine este Dimko Zhluktenko

Libertatea: Aș dori să te prezinți pe scurt publicului român. Când ai decis să te înrolezi în războiul din Ucraina? Cât timp ai luptat pe linia frontului și care a fost cea mai marcantă experiență pe care ai trăit-o acolo?

-Mă numesc Dimko Zhluktenko și sunt soldat în serviciul activ în cadrul Forțelor de Sisteme fără Pilot ale Ucrainei, Regimentul 413 de Sisteme fără Pilot. În prezent, îndeplinesc funcția de analist de lecții învățate, după ce am trecut de la rolul de luptă activ ca pilot de drone în regiunea Donețk din estul Ucrainei, cea mai intensă zonă a câmpului de luptă. M-am înrolat voluntar în Forțele Armate ale Ucrainei în 2024, când au fost create Forțele de Sisteme fără Pilot.

Timp de aproximativ un an, am fost detașat ca pilot de drone în luptă în est. Sincer, amploarea războiului m-a uimit – să realizez că, în fiecare zi, sute de idioți ruși se aruncă asupra noastră pentru a fi uciși de drone. Amploarea și intensitatea, numărul de oameni implicați zilnic în război și faptul că întreaga lume, inclusiv oamenii din Ucraina, nu înțelege întotdeauna această amploare, intensitate și sacrificiul făcut de luptătorii ucraineni pentru a menține lumea în siguranță, pentru a ține sub control această amenințare din est. Cred că este foarte impresionant să realizezi – sunt sute de ruși în fiecare zi dispuși să-și riște viața pentru a captura un câmp fără nume în estul Ucrainei, știind perfect că 99% dintre camarazii lor au fost eliminați chiar înaintea lor.

Înainte de a mă înrola în armată, am fondat și condus o organizație nonguvernamentală ucraineană numită Dzygas Paw, specializată în strângerea de fonduri pentru echipamente de înaltă tehnologie destinate Forțelor de Apărare ale Ucrainei. Majoritatea donațiilor provin din străinătate, fiind destinate în mod specific sprijinirii directe a apărării Ucrainei.

-Cum ți-a venit ideea de a înființa o organizație nonguvernamentală pentru a strânge fonduri pentru armata ucraineană? În ce oraș se află sediul organizației tale? Ai sentimente de teamă în viața de zi cu zi, trăind în Ucraina?

-Înainte de 2022, trăiam într-o lume destul de internațională și călătoream mult în jurul lumii, ducând un stil de viață de nomad digital împreună cu soția mea. În 2022, când a început invazia rusă (din nou, după cea din anul 2014), ne-am dat seama că ne-am putea folosi relațiile pentru a împărtăși măcar ceea ce se întâmpla în Ucraina. Nu era clar ce se întâmpla, erau o invazie de informație și dezinformări în aceeași măsură. Așa că ne ajutam prietenii care luptau și să-și împărtășească acele informații online, prin intermediul rețelelor sociale.

În mod surprinzător, multe persoane ne-au susținut, iar apoi și mai multe persoane au considerat acele eforturi autentice și sincere – întrucât ne cheltuiam propriii bani pentru a ne ajuta prietenii care luptau pentru viețile lor și pentru națiunea noastră. În cele din urmă, oameni din întreaga lume au început să ne trimită bani pentru a-i folosi în același mod – pentru a ne ajuta prietenii care luptă, în mod direct. Odată ce sumele donate au depășit sute de mii de dolari, am decis să organizez totul și să continui – pentru că era, cu siguranță, mai mult decât îmi puteam permite să donez eu însumi, așa că era logic să facilitez acest efort și să procur echipamentul atât de necesar pe câmpul de luptă, având în vedere că avem o legătură directă cu acesta. Sperăm din tot sufletul să obținem tot ce au nevoie prietenii noștri din armată.

„Nimeni din Occident nu credea că are sens să doneze pentru a ajuta armata”

-Cum ați reușit să convingeți europenii să doneze pentru cauza ucraineană? Din ce țări provin majoritatea donatorilor ONG-ului dumneavoastră?

-În esență, a fost un drum lung. La început, nimeni din Occident nu credea că are sens să doneze pentru a ajuta armata. Parțial din cauza unui pacifism fără speranță, parțial din cauza neîncrederii, parțial pentru că pur și simplu nu credeau că pot fi ajutați DIRECT cei care luptă. Dar, pas cu pas, am explicat totul, zi de zi, și am influențat această transformare socială, astfel încât acum Dzygas Paw primește mii de donații din întreaga lume – din peste 80 de țări de pe glob. Majoritatea donațiilor provin din SUA, Marea Britanie, Germania și alte state europene.

Cred că europenii înțeleg acum mult mai profund prin ce trece Ucraina și simt nevoia să o susțină, chiar dacă este vorba doar de o donație de 20 de euro, dar totul se adună, astfel încât să putem ajuta rapid apărătorii ucraineni să ridice dronele în aer, să-și conducă camionetele sau să-și încarce bateriile. Acesta este un efort comunitar important și simt că oamenii vor să-și aducă contribuția, chiar dacă guvernele lor nu fac suficient. Îmi place foarte mult acest aspect și sunt foarte recunoscător prietenilor noștri care susțin lupta Ucrainei pentru libertate.

Până astăzi, Dzygas Paw a strâns prin crowdfunding suma totală de 5.905.055 de dolari, cu o medie lunară de aproximativ 200.000 de dolari, toți banii provenind de la persoane fizice din întreaga lume care susțin Ucraina.

Fiecare război viitor va include drone și lecții din Ucraina

-Ești specialist în IT. Cum ai ajuns să înțelegi rolul dronelor în acest nou tip de război? Ce a învățat Ucraina în materie de luptă în acești patru ani de război?

-În 2022, a devenit evident pentru noi că acest tip de război are un potențial tehnologic imens – în principal deoarece produsele disponibile pe piață erau atât de avansate, încât puteau fi achiziționate direct de pe raft, la un preț extrem de mic, și utilizate în război, pentru totdeauna. Un exemplu excelent este Starlink, pe care am început să-l livrăm pe câmpul de luptă în primăvara anului 2022, când nimeni nu acorda cu adevărat atenție acestui lucru. Ca specialiști în IT, am văzut potențialul acestui lucru și am început să-l aducem în atenția comandanților de pe teren, ajutându-i să stabilească procese și să descopere cum ar putea folosi Starlink, drone, laptopuri și stații de alimentare portabile pentru a deveni luptători mai buni decât rușii. A trebuit pur și simplu să inovăm, deoarece nu aveam nicio șansă într-un război simetric împotriva armatei ruse, mult mai puternice.

Odată ce am demonstrat pe câmpul de luptă că dronele oferă un avantaj tactic și că sunt atât de ieftine, am început să strângem fonduri, să le procurăm și să le livrăm cu sutele comandanților de pe teren, pentru a câștiga bătăliile și a ne asigura acest avantaj tactic asupra inamicului. Pas cu pas, chiar dacă a reprezentat doar 0,1% din victorie, a meritat din plin și a salvat, cu siguranță, vieți ucrainene.

În acești 4 ani, Ucraina a avansat atât de mult în războiul cu drone, încât suntem considerați un furnizor global de securitate pe baza experienței noastre unice de luptă. Întreaga lume trebuie să învețe cât mai repede, deoarece adversarii noștri strategici învață extrem de repede de la Rusia. Fiecare război viitor va include drone și lecții din Ucraina.

Cred că lecția-cheie este viteza inovării. Dacă vrei să ai inițiativa pe câmpul de luptă, trebuie să inovezi în câteva săptămâni, astfel încât să ai mereu o surpriză pentru inamic. La fel cum am lansat atacuri-surpriză în războaiele anterioare, dar într-o dimensiune diferită a surprizei. Evident, având în vedere transparența câmpului de luptă, modul în care totul este monitorizat de dronele ISR, este imposibil acum să lansezi un atac-surpriză în sensul clasic al cuvântului. Așadar, trebuie să luăm decizii tehnologice surprinzătoare!

Dronă interceptoare P1-Sun decolând în timpul unui zbor de testare dintr-o locație nedivulgată din Ucraina, pe 19 martie 2026, în mijlocul invaziei rusești a Ucrainei. Foto: Profimedia

-Tot ceea ce este testat în luptă în Ucraina reprezintă instrumente de securitate de top. Securitatea națională este esențială, fără ea nu poți construi nimic altceva – demografie, economie, educație. Așadar, este OBLIGATORIU să asigurăm securitatea națională, iar dronele ucrainene și alte arme sunt esențiale pentru asta acum. Este o asociere inteligentă care aduce beneficii ambelor părți și sperăm că în curând vom vedea experți români învățând de la piloții și comandanții de drone ucraineni, astfel încât românii să fie capabili să se apere împotriva adversarilor noștri strategici, în această lume foarte înfricoșătoare în care securitatea este atât de fragilă.

-România și Ucraina se confruntă cu o amenințare comună în Marea Neagră, și anume Rusia. Care ar fi cea mai bună apărare maritimă împotriva acțiunilor ostile ale Rusiei?

– Ucraina dispune de o flotă impresionantă de USV-uri, nave maritime fără pilot care au forțat flota rusă din Marea Neagră să rămână ascunsă în portul Novorossiysk. Este unul dintre răspunsurile asimetrice cheie și trebuie studiat de români cât mai curând posibil.

În afară de asta, lansăm acum drone de pe aceste USV-uri pentru a intercepta dronele Shahed/Geran în timp ce se află încă departe de obiectivele civile pe care Rusia dorește să le lovească în Ucraina și în România.

-Dacă și românii doresc să doneze pentru Ucraina, cum pot face acest lucru?

-Vă recomand cu adevărat două organizații – fondul caritabil Dzygas Paw, pe care l-am fondat și care colaborează cu publicul internațional pentru a direcționa în mod transparent fondurile către eroii ucraineni sub forma echipamentelor de salvare de care au nevoie. Iată linkul – https://dzygaspaw.com/support și pentru proiectele active pe care le derulăm – https://dzygaspaw.com/projects.

Cealaltă organizație pe care o recomand este Come Back Alive – cel mai mare ONG ucrainean de securitate națională în care avem o încredere enormă; sunt minunați și operează la o scară mult mai mare, colaborând cu guverne și realizând proiecte strategice pentru apărarea Ucrainei. (https://savelife.in.ua/en/)

Vă mulțumesc, românilor, pentru tot sprijinul și dragostea față de lupta Ucrainei pentru libertate. Este minunat să știm că avem astfel de aliați și că lucrăm alături de voi!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE