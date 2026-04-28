În total, fie că au apărut de la începutul emisiunii, fie că au intrat pe parcurs în show, la Survivor România 2026 au participat 31 de concurenți, iar 14 dintre aceștia au ajuns la unificare. Printre ei și Gabriel Tamaș!

Plecați din România la finalul anului 2025, concurenții s-au întors recent din Republica Dominicană, iar Antena 1 a marcat întoarcerea în țară printr-un comunicat de presă prin care a fost anunțat inclusiv faptul că finala show-ului va fi transmisă live.

După ce a fost timp de mai multe luni departe de familie, Gabi Tamaș se pare că a profitat din plin că filmările pentru Survivor România 2026 au ajuns la final: a plecat alături de soția lui, Ioana Tamaș, și de Selena, fiica lor, într-o binemeritată vacanță.

Potrivit postărilor pe care le-a făcut Ioana Tamaș în mediul online, familia fostului fotbalist se află în Italia, mai exact la Roma.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

„Am venit pentru pizza, am rămas pentru Roma”, a scris soția lui Gabriel Tamaș în mediul online, pe Instagram, în dreptul unor fotografii realizate în vacanță.

Și Gabi Tamaș a postat pe Instagram o poză în care apare alături de Ioana și de Selena, iar descrierea lui a fost mai simplă: „Ciao”.

După ce va profita de vacanță, Gabriel Tamaș se va întoarce în Republica Dominicană alături de ceilalți concurenți din tribul Los Ninos, pentru a afla cine va deveni marele campion.

După jocuri grele și numeroase intrări pe trasee, în care vor demonstra că-și merită locul în ultima etapă, concurenții își vor lăsa soarta în mâinile celor de acasă: doar votul lor va decide cine merită trofeul și marele premiu de 100.000 de euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE