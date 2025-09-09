UPDATE, ora 8.49: Bilanțul victimelor a fost actualizat. Conform autorităților, în urma accidentului au fost înregistrate 14 victime, dintre care 13 au ajuns la spital conștiente, iar o persoană a refuzat transportul la spital.

Planul roșu de intervenție a fost dezactivat.

UPDATE, ora 8.33: „În total au fost duse la spital 8 femei şi 4 bărbaţi, o persoană refuzând transportul la spital”, a comunicat ISU Constanţa.

Știrea inițială: „La data de 9 septembrie a.c., în jurul orei 7.20, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Mangalia au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe strada Oituz s-a produs un accident rutier. Din primele cercetări efectuate rezultă că impactul s-a produs între un autoturism şi un microbuz de transport persoane, care ar fi circulat din sensuri opuse”, a anunțat IPJ Constanţa, conform News.ro.

Ambii șoferi au fost testați pentru consumul de alcool, rezultatele fiind negative. Circulația rutieră în zonă a fost blocată, iar cercetările la fața locului sunt în desfășurare.

Potrivit ISU Constanța, în accidentul petrecut la ieșire din Mangalia au fost implicați 11 oameni: 10 din microbuz și unul din autoturism.

„Toate victimele sunt conştiente, în evaluare medicală la faţa locului”, a mai anunțat sursa citată. La locul accidentului au intervenit opt echipaje de prim-ajutor, un echipaj de terapie intensivă mobilă, trei autospeciale pentru transport victime multiple și trei ambulanțe SAJ.

Trei oameni au fost duși la spital cu ambulanțele SAJ.

