Un TIR scăpat de sub control lovește mașini parcate și un stâlp de curent la Cluj-Napoca, apoi intră în zidul unui bloc

Incidentul s-a produs pe strada Oașului, din Cluj-Napoca, în jurul orei 5.30, conform News.

Vehiculul de mare tonaj a lovit două mașini parcate și un stâlp de electricitate, înainte de a se opri în zidul unui bloc. Șoferul TIR-ului, un bărbat de 51 de ani din Cluj-Napoca, a fost rănit în urma impactului.

Pompierii și polițiștii au intervenit prompt la fața locului.

„Ajunși la fața locului, pompierii au găsit un autotren avariat, care era ieșit în afara părții carosabile. De asemenea, au mai fost avariate două autoturisme parcate, precum și un stâlp de electricitate.”, a precizat ISU Cluj.

Două mașini parcate au fost avariate – Foto: News

Șoferul TIR-ului a primit îngrijiri medicale la fața locului.

„Un bărbat de aproximativ 50 de ani, conștient și cooperant, a primit îngrijiri medicale din partea echipajului SMURD de terapie intensivă mobilă”, a adăugat ISU Cluj.

Ulterior, acesta a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

IPJ Cluj a inițiat o anchetă pentru a determina cauzele exacte ale accidentului.

Testul de alcoolemie efectuat șoferului a avut rezultat negativ.

„Din primele verificări a rezultat că un bărbat de 51 de ani, din Cluj-Napoca, care conducea un ansamblu de vehicule înspre Bulevardul Muncii, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, în condiţii ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor. Vehiculul ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde a acroşat două autovehicule parcate, oprindu-se ulterior într-un imobil”, a transmis IPJ Cluj.

