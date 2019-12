De Adrian Ilie,

Invitat să comenteze audierea lui Carmen Dan la DIICOT pe tema reprimării protestului din 10 august 2018, Constantin Zamfirescu a spus că speră că audierea să fie un pas înainte pentru aflarea adevărului și pedepsirea celor vinovați.

Zamfirescu a respins argumentele folosite de fostul ministru pentru a justifica intervenția jandarmilor, anume că manifestanții ar fi fost avertizați prin mesaje luminoase și avertismente verbale să evacuze Piața Victoriei

”Cum de crede doamna Carmen Dan că noi civilii cunoaștem procedurile militare? Că noi cunoaștem că acele rachete trasoare erau de fapt avertizările care anunțau să se dea cu gaz? Avertizările prin megagoane s-au făcut prin niște stații mobile la un nivel extrem de jos. Din al doilea rând, nu se mai auzea. În baza acestor minciuni, Carmen Dan s-a spălat pe mâini și a dat undă verde la tot ce s-a întâmplat”, a spus Zamfirescu.

El a menționat că utilizarea gazelor lacrimogene a început foarte devreme, fără legătură cu eliberarea pieței

”Eu la 18.20 am fost gazat. Totul era foarte bine pregătit. Eu am rămas șocat când am văzut echipamentele jandarmilor, era echipament de luptă. Să arunci în oameni cu petarde cu gaz ca să le explodeze lângă picioare este criminal (…) Noi am fost atacați. Dacă doamna Carmen Dan spune că Jandarmeria a reacționat la atacurile noastre este fals”, a afirmat actorul.

Recomandări Atacul de la Perla a șocat România! Fata casierei ucise a primit acum o lovitură cruntă. Detalii înfiorătoare

Zamfirescu a precizat că a depus plângere penală la Parchet și a fost chemat apoi, împreună cu soția, să depună declarații.

”Mai devreme sau mai târziu, justiția își va face treaba, dacă se aplică litera legii”, a conchis Zamfirescu.

Carmen Dan a fost audiată, vineri, la DIICOT timp de șase ore în legătură cu intervenția jandarmeriei la mitingul din 10 august 2018. La intrarea în instituție, aceasta a fost întâmpinată cu huiduieli de mai mulți protestatari, care au strigat – printre altele – „Criminalo!” și „La pușcărie!”

DIICOT are în lucru un dosar preluat de la Secţia Parchetelor Militare, în care sunt cercetaţi şefii din Jandarmerie care au dirijat acţiunea de intervenţie din 10 august 2018. Este vorba de colonelul Ionuţ Cătălin Sindile, şeful Jandarmeriei Române; colonelul Gheorghe Sebastian Cucoş, prim-adjunct al Jandarmeriei Române; maiorul Laurenţiu Cazan, director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, dar şi secretarul de stat Dan Chirică.



GSP.RO După ce Gică Popescu și-a închis ditamai afacerea, soția lui ia măsuri! Ce a făcut Luminița

HOROSCOP Horoscop 20 decembrie 2019. Taurii vor avea ocazia de a ieși în evidență