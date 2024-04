Dwayne „The Rock” Johnson a explicat că, atunci când l-a susţinut pe actualul președinte american Joe Biden în 2020, a considerat că era cea mai bună decizie.

„M-am gândit: sunt în această poziţie în care am o oarecare influenţă şi am simţit că atunci era treaba mea să-mi exercit influenţa şi să transmit: „O să-l susţin pe acesta”. Nu am de gând să o mai fac”, a mărturisit Dwayne Johnson.

Într-un interviu acordat Fox News, actorul, cunoscut pentru filme precum saga „Fast&Furios”, „Jumanji” şi „G.I. Joe: Retaliation”, a precizat că nu îl va sprijini nici pe candidatul republican, Donald Trump.

Dwayne Johnson a adăugat că în acest an nu-şi va face public votul pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite.

Un sondaj realizat în urmă cu trei ani în Statele Unite a arătat că 46% dintre americani l-ar vota pe actorul Dwayne Johnson, dacă „The Rock” ar fi candidat la alegerile prezidenţiale.

Actor și wrestler de top

Dwayne Douglas Johnson, cunoscut și după numele de ring The Rock, este un actor american și fost wrestler profesionist care a evoluat în WWE, câștigând 17 titluri de campion în WWE, inclusiv 10 titluri de campion mondial.

Dwayne „The Rock” Johnson este considerat unul dintre cei mai buni wrestleri din toate timpurile.

În prezent, Dwayne Johnson este unul dintre cel mai bine plătiți actori din lume, acesta fiind pe locul doi în lista Forbes a celor mai bine plătiți actori de la Hollywood, cu venituri estimate de 52 de milioane de dolari între iunie 2012 și iunie 2013.

Filmele sale au avut încasări de peste 3,5 miliarde de dolari în America de Nord și peste 10,5 miliarde de dolari în întreaga lume.

FOTO: Hepta

