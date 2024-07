Fostul președinte al SUA a apărut luni, pentru prima dată în public, după tentativa de asasinat, când a fost atins de un glonț la urechea dreaptă și rănit ușor, relatează Digi 24.

Luni seara, Trump a apărut la Convenția Națională Republicană având un bandaj mare peste urechea dreaptă, moment în care vedeta din Războiul Stelelor Mark Hamill, un cunoscut susținător al lui Biden, l-a ironizat într-un comentariu care a stârnit controverse pe rețeaua X, scrie Newsweek.

„Prima apariție a unui bandaj pentru ureche, ridicol de supradimensionat, aparent nu era necesar înainte de această seară”, a scris actorul pe X, publicând o fotografie a lui Trump bandajat la ureche.

1st APPEARANCE of ludicrously oversized ear bandage, apparently not needed prior to tonight. 👂🤣 pic.twitter.com/Fkc83h3jBN