Un manager cu vechime a încercat în mod repetat să sărute o colegă împotriva voinței ei. Presupusul făptuitor conducea biroul intern de plângeri. Avocatul acuzatului neagă orice agresiune și vorbește despre „acuzații fictive”. Clientul său știe „să-și țină viața profesională deoparte de cea privată”.

Al doilea acuzat a atins o angajată debutantă după o petrecere, au relatat persoane din interior. Tânăra a ațipit în timp ce aștepta taxiul cu un cercetător al Institutului BioNTech. Când s-a trezit, „a simțit mâinile pe coapsele și pe pieptul ei”. În fața apartamentului ei, bărbatul i-ar fi spus, explicit: „Acum că știu unde locuiești, vă pot urmări”.

Acuzațiile sunt „nefondate”, explică avocatul bărbatului. „Este căsătorit și nu are relații extraconjugale cu alte femei”. Nu au existat consecințe în temeiul dreptului muncii și nici nu a existat vreo procedură penală.

Un alt caz: la o petrecere, un angajat a făcut presiuni asupra unei femei să facă „acte sexuale”. Nu este clar cât de departe s-a ajuns.

Potrivit informațiilor BILD, primele indicii de abatere au apărut în urmă cu aproximativ 4 ani. Însă mărturiile femeilor au fost aparent ignorate.

52 de angajați ai ESI, aproape jumătate din total, au trimis o scrisoare Consiliului de Administrație, la începutul lunii septembrie. „Locul nostru de muncă este puternic influențat de sexism și hărțuire”, au acuzat ei.

Ei au cerut ca nemulțumirile să nu mai fie „ignorate sau banalizate”. Pentru că „știm că mulți dintre noi am suferit de un model de comportament inacceptabil din partea anumitor oameni”.

Societatea Max Planck, sub auspiciile căreia funcționează ESI, a spus că nu este responsabilă.

Un raport confidențial de investigație a fost prezentat Consiliului de Administrație, a spus purtătorul de cuvânt ESI. În plus, în calitate de acționari, familia Strüngmann a primit recomandări de la avocații biroului de raportare.

Potrivit Bild, acuzațiile din raport sunt considerate „credibile”. Pe de altă parte, institutul nu vede „niciun motiv pentru măsuri suplimentare”, a spus purtătorul de cuvânt. Cu toate acestea, „luăm foarte în serios orice acuzație de abatere”.

Toate acuzațiile vor fi „investigate temeinic, orice formă de hărțuire sau agresiune sexuală va fi condamnată și – dacă vreo acuzație este plauzibilă – vom acționa cu rigurozitate”, spune ESI.

„Comportamentul toxic nu va fi tolerat și va fi pedepsit în mod corespunzător“ și se urmărește o „cultură a integrității și a transparenței”.

Institutul a convenit recent asupra unui acord de reziliere cu un manager acuzat, dar acesta primește în continuare indemnizație de concediere și are voie să continue să lucreze în calitate de consultant.

Potrivit avocatului său, bărbatul „pur și simplu nu mai avea niciun interes în continuarea raportului de muncă, având în vedere acuzațiile fictive”.

David Poeppel a preluat conducerea în 2021. Potrivit numeroșilor angajați, el a încercat să îmbunătățească „cultura în companie”. El a obligat personalul să participe la „ateliere interne” intitulate „Respectați granițele”.

I'm leaving @ESI_Frankfurt. Ill miss the huge group of kind smart hardworking 95% who make it so promising. But relieved to leave the handful of people whose behavior does not meet minimal standards of morality. In admin & senior science, a few truly *appalling* people. 🧵 soon.