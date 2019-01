Adevărata față a vieții din Paradis! Un român e manager de restaurant în Marbella, stațiunea unde petrec bogații lumii!

Libertatea vă prezintă detalii picante și dezvăluiri din viața vedetelor lumii, văzute și confirmate de un manager de restaurant din Marbella – Alexandru Avram, un român care lucrează în Spania de peste un deceniu.

A lucrat 6 ani în Gran Canaria, în relații cu clienții pentru Pacha Club, apoi o iarnă, alături de sora sa, la Gstaad, stațiunea montană a miliardarilor din Elveția. De un deceniu e stabilit la Marbella și-a ajuns de ceva timp managerul restaurantului „Amore e Fantasia” din Puerto Banus.

Localizat în zona de promenadă a fițelor de pe Costa del Sol, cu yahtul închiriat de Cristiano Ronaldo chiar vizavi de stradă, cu unul dintre cele aparținând familiei regale saudite la doi pași, Alexandru Avram, 36 de ani, bucureștean, descurcăreț și cu priză la oameni – în special la cei cu bani mulți -, a urcat în viață pas cu pas.

3.000 de euro pe lună

„În Gran Canaria am lucrat în club și ajungea să câștig în jur de o sută de euro pe noapte. La început e fain, apoi te epuizează, nu știi când e noapte, când e zi, o iei razna. Acum, ajung tot pe acolo, fiindcă am și comision, 2.500 – 3.000 de euro pe lună. Introduc oamenii la restaurant, îi fac să se simtă confortabil, le explic meniul, îi conduc pe toți cei zece angajați de la mese, de la primire. Sunt omul de legătură direct cu patronul”, a explicat Alex pentru Libertatea.

La prima vedere, pare andalusian dream să ai un serviciu de genul ăsta, cu marea vizavi, cu yahturi, cu oameni înstăriți care-ți trec pragul și cu care te dai la glume, totul la soare, la 20 de grade Celsius iarna, la 35 de grade Celsius maximum vara. Ce rămâne după ce te pupi cu fete și cu femei bine, după ce strângi mâna unor milionari, care te privesc ca pe un amic, deși nu ești la nivelul lor, iar tu știi asta?

'Nu stai cu gândul la ziua de mâine'

„Ești la un pas de paradis și e ușor s-o iei razna. Îl vezi pe Cristiano Ronaldo, Gotze, Isco, Caniggia, Gattusso, Rijkaard sau tot felul de fotbaliști și de artiști pe care-i știai copil fiind, toți ăștia vin și iau masa la restaurant, însă trebuie să rămâi cu picioarele pe pământ. Nu ești prietenul lor, nu ești ei. Da, trăiești mai bine decât în România, deși mi-e dor de țară, nu-mi reneg patria, însă nu duc grija zilei de mâine. Pot lăsa vedetele de aici pentru o viață decentă acasă. Mi-e frică, totuși, că la București aș sta cu caietul în față, asta-mi permit, asta nu. Nu stau cu gândul când ies la supermarket că nu pot lua asta sau asta. Trăiești decent în Spania, poți ieși la un restaurant, îți poți lua o haină mai acătării și mai pui și-un ban deoparte”, a povestit românul.

Ce mânâncă vedetele

„Și Ioan Andone își deschisese un restaurant în Marbella, se ocupa soția lui, o femeie extraordinară. Gică Hagi a fost cu echipa dânsului aici, acum vreo doi ani. Isco, Sergio Ramos, Rijkaard, un client bun al restaurantului, Gattusso, actori de filme spanioli sau David Hasselhoff au venit. Sunt oameni normali. Comandă pizza, paste, carne la cărbune, paste de mare gătite în stil spaniol. Domnul Hagi a mâncat pizza, așa a vrut dânsul, cu patru feluri de brânză. Cei din familia regală saudită au comandat paste și diverse tipuri de carne de vită.

Amintiri

Mario Gotze, omul decisiv la ultimul titlu de campioană mondială al Germaniei în 2014, vedeta Borussiei Dortmund, a fost chiar săptămâna trecută la restaurant.

„M-a frapat faptul că e destul de mic de statură și-l credeam mai bine făcut. A servit paste cu pui. Românii noștri din Liga 1 când vin servesc pizza și fructe de mare. Uite, steliștii, zilele trecute, au fost aici, Man, Moruțan, Coman, Nedelcu, Vlad, niște băieți foarte amabili, respectuoși, au servit un pic. David Hasselhoff a servit risotto, de exemplu. Isco ne-a vizitat la câteva zile după ce-a semnat cu Real Madrid, chiar mi-a dat un autograf spunând că sunt primul om căruia îi semnează după transfer. Am fost mândru pentru că sunt fanul „albilor”. Și Ole Gunnar Soljkaer, acum la Man United, când era cu norvegienii de la Molde, a venit și-a comandat pizza pentru toți băieții. Le-a dat și o bere. Flavius Stoican când a fost cu Dinamo aici mi-a făcut cadou o bluză de trening cu inițialele lui”, a dezvăluit românul.

Cât se lasă bacșiș

Vedeta lui Real Madrid, Isco, este caracterizat ca un om foarte amabil. „A venit cu trei prieteni din copilărie, de la Malaga. Au mâncat carne de vită, pregătită medium. Au luat o sticlă de vin roșu, Rioja, au băut-o în trei. E vreo 50 de euro sticla, nu au cerut cel mai scump vin. Bacșiș? Cât crezi? Stai să întreb! Gotze a lăsat 40 de euro, David Hasselhoff, vedeta din Baywatch, 20 de euro, românii tot așa, 20-30 de euro, Isco 50 de euro, depinde cum se simt și ce servesc. Saudiții au lăsat și 500. Dar nu te gândi că se comportă ca și cum ar avea toți banii din lume. Important pentru noi e să le placă, să revină, să răspândească vorba că e frumos la noi. De exemplu, oameni care nu sunt vedete din showbizz sau din fotbal au lăsat și 500, și 1.000 de euro. Un englez mai în vârstă, habar n-am cine era, când a plecat, mi-a întins mâna și mi-a pus o hârtiuță împachetată în mână. Era o bancnotă de 500 de euro, nu-mi venea să cred', s-a amuzat Alex.

Cum e Ronaldo de la doi pași

Vara trecută, Cristiano Ronaldo, soția și copiii, plus prietenii familiei, au închiriat vasul „Ascari”, care e chiar vizavi de restaurant. „Ce tămbălău era! Au venit paparazzii, era să iasă bătaie generală, se strânsese lume ca la urs. Când a venit Cristiano, au venit trei mașini, au coborât, eu m-am pus fix lângă scară, dar n-a vrut să facă poză cu nimeni. Era lume ca la Elvis Presley, n-a vrut nici cu copii să facă poze, plângeau ăștia mici, degeaba”; a dezvăluit Alex.

„Foarte grețos, băiatul ăsta, păcat că e mare sportiv! Se uit așa, ciudat, supărat, se strâba de nervi”, a continuat soția românului, Angi. „Cred că a mers până la Nikki Beach, cu barca, poate unde are Eva Longoria plajă privată, iar când s-a întors aici, văzând că s-au strâns și mai mulți oameni, a oprit în larg, a venit să-l ia o șalupă și l-a scos prin Marbella, prin altă parte. Nu e de condamnat, o fi vrut omul să aibă intimitate, deși Gotze sau Isco, și ei vedete, sunt mult mai umani”, a spus Avram.

Vrei yaht, dar ai banii ăștia?

Cea mai scumpă ambarcațiune din Puerto Banus aparține familiei casei regale saudite și costă 29 de milioane de euro! Majoritatea yahturilor sunt înregistrate în Malta, precum cel utilizat de Cristiano Ronaldo când vine aici, sau Insulele Cayman ori alte insule din Pacific, fiindcă proprietarii sunt scutiți de diverse taxe și de impozite. Cât costă să închiriezi un yaht? Superstarul portughez a plătit 98.000 de euro pe o săptămână, cele mai ieftine sunt la o treime din sumă. Un loc de parcare în port pleacă de la 3.500 de euro pe zi. Iar un drum până la Nikki Beach, 10-15 kilometri distanță, acolo unde se rup toți în figuri vara, costă 5.000 de euro motorina.

Moda șampaniei aruncate pe fete

Cele mai tari cluburi din Marbella sunt Oceans Club și Nikki Beach, care sunt pline vara de oameni cu bani și cu foarte mulți bani. Care e moda, încă? „Rezervi masa, 10-15.000 de euro, depinde, 6-8 persoane, și-ți vin cu bărci de lemn cu șampanii, zece de obicei, mari, mici, cu torțe, cu artificii, cu muzică de parcă începe lupta secolului, ca să faci impresie. E desfrâu, cu fete sumar îmbrăcate, cu băutură la discreție. Să nu crezi că se bea până se cade sub masă. Nu! Cea mai mare parte din conținut este turnată pe fete, în special șampanie, e agitație, râsete. Apoi, vede altul, zice că și el vrea, pac!, bagă 10.000 de euro, vin șampania, fetele, bikini, și tot așa”, a povestit românul nostru.

Protocol saudit

Alex a avut posibilitatea să-i aibă în restaurant și pe câțiva membri ai familiei regale saudite. „Au cerut dinainte certificatul cărnurilor, să vadă cât de proaspătă e și cum e făcută. Vin bodyguarzii înainte, vor să vadă bucătăria. Poze nu am cu ei, fiindcă cer confidențialitate și nu te poți trage cu ei de șireturi. Ocupă jumătate de restaurant. Aici, la noi, au plătit doar 2.000 de euro cel mai mult la o masă. Nu se rup în figuri. Vin și cer recomandări, „ce-aveți mai bun?”. În anii trecuți, au fost situații ca magazinul Louis Vouitton, închis o oră, și-și luau șeicii ce voiau de o sută, două, de mii de euro. Se închide toată zona, dacă e prințul.

A făcut fotbal

A jucat fotbal la Sportul Studențesc, dar e rapidist, la origini. „Eram bunicel, așa mi se părea mie. Am jucat la juniori, am făcut meciuri cu grupa lui Mazilu, Stăncioiu, Costin Lazăr. Apoi, când am crescut, fiind în același cartier cu Petre Marin, am ajuns să am o simpatie pentru Steaua, când a ajuns acest fotbalist în Ghencea”, a mărturisit Alex.