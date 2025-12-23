Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a informat, marţi, că procurorul de caz din cadrul instituţiei a finalizat cercetările în dosarul „Ferma Dacilor” privind împrejurările în care a avut loc incendiul din 26 decembrie 2023, în urma căruia au decedat opt persoane.

Au fost trimişi în judecată, sub control judiciar, trei persoane şi societatea comercială pe care acestea o administrau, pentru distrugere din culpă, care a avut ca urmare un dezastru.

Conform anchetatorilor, în perioada 2016–26 decembrie 2023, administratorii SC Ferma Dacilor SRL, respectiv D.C., I.A.E. şi R.V.A., au desfăşurat activităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade scurte, fără a respecta normele legale.

„Construcţia corpului principal de clădire, incluzând restaurantul, bucătăria şi spaţiile de cazare, a fost realizată fără avizele şi autorizaţiile necesare”, au precizat procurorii.

Lipsa respectării legislaţiei privind autorizarea lucrărilor de construcţii şi calitatea acestora a contribuit la crearea condiţiilor pentru izbucnirea incendiului devastator.

Conform datelor anchetei, toate aceste nereguli au fost agravate de funcţionarea ilegală a pensiunii fără avizele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

„Acest cumul de fapte a creat premisele izbucnirii şi propagării la data de 26.12.2023, în jurul orei 05:45, a unui incendiu ce a condus la distrugerea în integralitate a imobilului şi decesul a opt persoane fizice, care au fost private de orice şansă reală de a se salva”, se arată în rechizitoriul întocmit de procurori.

În cadrul anchetei s-a stabilit că izbucnirea incendiului a fost cauzată de un „defect de natură electrică (surse de aprindere de natură termică – suprafeţe fierbinţi/ surse de aprindere de natură electrică de tipul scurtcircuitului), în condiţiile realizării şi exploatării unei instalaţii electrice, fără proiect, subdimensionată, fără protecţii care să funcţioneze adecvat, fără corelarea puterii consumatorilor electrici cu tipurile şi secţiunile de cabluri necesare, fără corelarea sistemelor de protecţie la scurtcircuit/punere la pământ cu extinderea reţelei electrice proprii pensiunii, toate acestea conducând la susceptibilitatea încălzirii excesive până la aprinderea izolaţiei din material plastic a conductorilor electrici/ apariţiei unui defect electric de tipul scurtcircuitului”.

În acest context, focul s-a propagat rapid, în condiţiile în care materialul lemnos folosit la construcţia imobilului nu era ignifugat şi din cauză că instalaţa de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu nu era funcţională.

Referitor la „imposibilitatea obiectivă de salvare a victimelor”, ancheta a stabilit că aceasta „a fost generată de nefuncţionarea instalaţiei de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, lipsa procedurilor de ignifugare şi lipsa unor căi de evacuare optime”.

