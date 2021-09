La momentul comiterii infracțiunii, Cotin era șeful Corpului de Control al Prefecturii Suceava și se deplasa cu mașina de serviciu, înmatriculată MAI.

Maşina suspectă, cu numărul de înmatriculare MAI 43933, a fost oprită de un echipaj rutier pe bulevardul principal al municipiului Suceava, în imediata apropiere a sediului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava. Poliţiştii au acţionat în urma unui apel la 112 din trafic în care un bărbat semnala că maşina respectivă se deplasează în mod haotic, dinspre Fălticeni spre Suceava. Cel care a sunat i-a ţinut la curent pe poliţişti cu privire la traseul de deplasare, astfel că oprirea sa în trafic nu a fost prea complicată.

Agenții l-au oprit în trafic și, din cauză că a refuzat să sufle în etilotest, l-au dus la Spitalul Județean Suceava, unde i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Astfel s-a constatat că avea 1,5 la mie.

Conform sentinței, Cotin nu va face închisoare, dar are impus acest termen de 2 ani, în care are o serie de obligații și restricții (printre altele să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea, să primească vizitele unui consilier de probațiune etc.).