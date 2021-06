Hailey Morinico nu a ezitat, atunci când a văzut un urs mare care se confrunta cu câinii familiei, de pe un zid din curtea reședinței din sudul Californiei.

Tânăra de 17 ani a fugit afară și a împins ursul, apoi a strâns câinii și s-a întors cu ei în casă, în suburbia Bradbury, la est de Los Angeles.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au fost difuzate de postul de televiziune ABC 7 și arată o ursoaică și doi pui cocoțați pe perete. Mai mulți câini încearcă să o atace și ursoaica lovește cu laba și trântește la pământ un câine mare, negru.

DOG RESCUE: This 17-year-old defended her dogs from a giant mother bear and her cubs as the family walked behind her yard in California. pic.twitter.com/8X4icXToHW