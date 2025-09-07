La ceremonia de sanctificare, oficiată de Papa Leon al XIV-lea, la Vatican, a fost declarat sfânt încă un tânăr italian, Pier Giorgio Frassati, cunoscut pentru ajutorarea nevoiașilor și decedat de poliomielită în 1925, la vârsta de 24 de ani.

În fața a 50.000 de catolici adunați în Piața Sfântul Petru, mulți dintre ei tineri, Papa Leon al XIV-lea i-a dat pe cei doi drept exemple de sfințenie. „Voi toți, noi toți împreună suntem chemați să fim sfinți”, a afirmat suveranul pontif.

Un informatician talentat, Carlo Acutis a fost cunoscut ca „Apostolul cibernetic” sau „Influencerul lui Dumnezeu”. El și-a folosit calitățile pentru a propăvădui online despre Iisus Cristos.

Adolescentul italian fusese beatificat – etapă necesară înaintea sanctificării, conform practicii catolice – de către Papa Francisc, în 2020. Sanctificarea sa ar fi trebuit să aibă loc inițial pe 27 aprilie, dar ceremonia a fost amânată din cauza morții Papei Francisc.

Pe seama lui Acutis sunt puse două miracole postume, și anumee vindecarea unui copil brazilian afectat de o malformație rară a pancreasului și salvarea unei studente din Costa Rica, rănită grav într-un accident. Viața lui a stârnit o pasiune neobișnuită în special în rândul tinererilor din Italia și America de Sud. 

Horoscop 8-14 septembrie 2025: Vărsătorii vor fi remarcați și apreciați
