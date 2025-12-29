El a precizat că valul de gripă din România se va intensifica la începutul lui ianuarie 2026. „În ultimele 2 săptămâni avem o creștere mai mult decât evidentă în ceea ce privește cazurile de infecții respiratorii acute și cu siguranță că gripa ocupă un rol, un rol primordial la nivelul institutului. Practic s-au dublat prezentări la nivelul camerei de gardă și această situație este fără discuție oriunde în țară, mai ales la spitalele de boli infecțioase sau de pediatrie. […] Suntem într-un sezon de gripă aflat într-un punct de intensitate mare. Ne așteptăm ca în următoarele săptămâni și la începutul anului viitor situația să fie una complicată”, a spus Adrian Marinescu.

Adrian Marinescu a devenit managerul Institutului Matei Balș în octombrie 2024. El l-a înlocuit pe Cătălin Apostolescu, decizia aparținându-i fostului ministru al Sănătății, Alexandru Rafila

Medicul a adăugat că bătrânii și copiii sunt cei mai vulnerabili, iar prevenția este foarte importantă. În acest sens, a făcut trimitere la vaccinare: „Este foarte important să gândim la nivel de prevenție și mă refer în primul rând la vaccinare și la tot ceea ce înseamnă reguli care să ne protejeze. Atenție mare cu oamenii care au peste 60 sau 65 de ani, cei cu boli cronice, copii mici care pot face și complicații. Din păcate, gripa nu e o simplă răceală, este boala care te pune la pat în mai puțin de 24 de ore”.

Specialistul a mai precizat că tratamentul antiviral trebuie administrat încă de la debut. „Dacă vom face aceste lucruri, eu cred că vom trece cu bine, dar rămâne acest sezon rece, acest sezon de gripă, la fel ca și în alți ani, cu un mare caracter de sau cu noțiunea de imprevizibil, pentru că e greu de spus ce se va întâmpla”, a conchis Marinescu.

Amintim că cel mai recent raport al INSP arată că în săptămâna 15-21 decembrie au fost raportate peste 100.000 de cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), în creștere cu 47% față de media anilor 2018-2025, excluzând sezoanele afectate de pandemia de COVID-19.

Cel mai îngrijorător este că numai cazurile de gripă au depășit 11.000 în perioada 15-21 decembrie, adică de 7 ori mai multe faţă de media ultimelor 5 sezoane. Cele mai multe au fost raportate în Bucureşti (1.696) şi în judeţele Cluj (843), Botoşani (826), Bihor (801), Iaşi (700) şi Neamţ (616), așa cum se poate vedea în raportul INSP de mai jos.

