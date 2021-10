Fosta prezentatoare TV a mers pentru a-și face cumpărăturile într-un hypermarket din București, însă acolo a izbucnit un adevărat scandal. Ajunsă la raionul de măcelărie, Adriana Bahmuțeanu a fost atenționată de unul dintre angajați să poarte mască, așa cum prevăd normele legale în acest moment. Situația a scăpat de sub control. Fosta soție a lui Silviu Prigoană nu a luat în seamă ceea ce i s-a spus, iar angajatul hypermarketului a chemat imediat forțele de ordine în ajutor.

„Eu am rinită alergică. Nu vreau să port mască, nu am voie să port mască, sunt scutită de a purta mască. Este legea impusă de Ani Crețu, legea 4 din 2021, a fost publicată și în Monitorul Oficial. Jandarmul acela habar nu avea”, a spus, furioasă, Adriana Bahmuțeanu pentru FANATIK.

Jandarmii au legitimat-o pe Adriana Bahmuțeanu, însă nu a primit nicio amendă pentru situația în care a fost implicată. Fosta soție a lui Silviu Prigoană a fost foarte deranjată de ceea ce s-a întâmplat în magazin și a filmat momentul în care a fost legitimată de forțele de ordine.

„Nu am primit nicio amendă, nu am semnat nimic. Mi-a luat buletin, și-a notat datele, dar nu mi-a spus de nicio amendă. Dar mi-au spus că mă vor aștepta la casa de marcat, că nu mă vor lăsa să achit ceea ce am cumpărat. Iar asta în ciuda faptului că eu sunt scutită, legal, de la a purta masca. I-am spus, clar, că eu îmi vreau drepturile, că vreau să fiu respectată”, a mai spus fosta prezentatoare TV.

