”Subiectul datează din ziua alegerilor europarlamentare, când primarul din Mihail Kogălniceanu sesiza că se produce turism electoral în masă, în condițiile în care existau cu 21% mai multe voturi înregistrate pe listele suplimentare, decât pe listele permanente”, a spus Cosmin Zaporojan.

Jurnalistul spune că acest lucru se întâmpla pe fondul unui conflict între liderii PSD, care voiau să-și maximizeze rezultatele electorale în circumscripțiile de care răspundeau, pentru a-și întări poziția în partid.

”Pe fondul unor lupte pentru putere în cadrul PSD Constanța, unul din liderii partidului, președinte al Consiliului Județean, Horia Țuțuianu, aducea oameni la vot din Constanța și Năvodari în localitățile pe care le păstorea, pentru a aduna cât mai multe voturi.

Am fost pe teren, am văzut directori de instituții și tineri de la PSD care luau cu asalt secțiile de vot din Kogălniceanu”, a declarat Zaporojan.

Am reușit să intrăm în posesia unei liste suplimentare, pe care am publicat-o blurând datele personale, adică CNP-ul, dar lăsând numele și adresa de domiciliu, pentru a demonstra faptul că veneau din alte localități.

”În august, IPJ Constanța ne-a trimis o ordonanță semnată de comisarul șef Constantin Dancu, comandantul poliției județene, prin care ne cerea arătăm cum am intrat în posesia acelor fotografii.

Le-am precizat că suntem obligați să ne protejăm sursele, potrivit legii”, a mai spus redactorul șef al publicației.

În octombrie, cei de la poliție au revenit spunând că, potrivit jurisprudenței CEDO, au existat și situații în care jurnaliștii au dezvăluit sursele. Ce au uitat să spună polițiștii este că era vorba despre cazuri de securitate națională. Cosmin Zaporojan:

Practic, interesul poliției constănțene nu este de a ancheta turismul electoral, ”ci de a afla identitatea persoanei care ne-a furnizat listele suplimentare”.

”Ziarul nu-și va dezvălui niciodată sursele. Ne facem treaba în continuare, noi știm că nu am greșit cu nimic”, a concluzionat Cosmin Zaporojan.

Reacția Poliției Constanța

În urmă cu scurt timp, IPJ Constanța a emis un punct de vedere cu privire la acest caz.

Polițiștii spun că dosarul vizează infracțiuni de ”divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice”.

”Urmare a informațiilor care au apărut în spațiul public potrivit cărora Poliția Constanța ar cere ,,dezvăluirea unei surse jurnalistice”, vă comunicăm următoarele:

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța efectuează cercetări în dosarul penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa – nr. unic 509/P/2019, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de divulgare a informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice, prev. şi ped. de art. 304 alin. 2 din C. pen. şi fraudă la vot, prev. şi ped. de art. 387 alin. 1 lit. b din C. pen., ca urmare a unui denunț în referire la articolul intitulat ”Turism electoral la Kogălniceanu. Preşedintele CJ, Horia Ţuţuianu aduce constănţeni şi năvodăreni ca să umple listele suplimentare” (la rubrica Politică, pe pagina electronică a cotidianului Constanta de Azi). Acest dosar a fost deschis în luna mai 2019”, se arată într-un comunicat al IPJ Constanța.

”Precizăm faptul că solicitările emise de către organele de cercetare penală din cadrul instituției noastre şi înaintate redacţiei publicaţiei Constanţa de Azi, au fost formulate în temeiul art. 169-170 din C. proc. Pen”, completează polițiștii.

Art. 169 din Codul de Procedură Penală se referă la ”ridicarea de obiecte și înscrisuri” și prevede că ”organul de urmărire penală sau instanța de judecată are obligația să ridice obiectele și înscrisurile ce pot servi ca mijloc de probă în procesul penal”.

De asemenea, art. 170 din C. proc. Pen. este despre ”predarea obiectelor, înscrisurilor sau a datelor informatice” și arată că, ”În cazul în care există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni și sunt temeiuri de a se crede că un obiect ori un înscris poate servi ca mijloc de probă în cauză, organele de urmărire penală, cu aprobarea judecătorului de drepturi și libertăți, sau instanța de judecată pot dispune persoanei fizice sau juridice în posesia căreia se află să le prezinte și să le predea, sub luare de dovadă”.

În final, polițiștii îi trimit pe cei interesați să ceară lămuriri de la Parchetul Tribunalului Constanța, care instrumentează acest dosar.

”Reamintim că cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, iar în situația în care considerați necesar, vă puteți adresa unității de parchet conform prevederilor art. 336 – 337 C.od de procedură penală”, se încheie comunicatul.

