”Am avut de multe ori senzația că am să mor”, a precizat artista într-un interviu acordat jurnalistul Mihai Gâdea și difuzat marți seara la emisiunea “Sinteza Zilei”, de la Antena 3.

Adriana Trandafir, care a stat șase săptămâni internată la Institutul ”Matei Balș” din Capitală, a povestit că primele simptome i-au apărut la câteva ore după ce la filmările de la ”Te cunosc de undeva!” s-a simți bine.



„Mie mi-a plăcut că era răcoare și era bine, după orele acelea petrecute în platou cu foarte multă lume, concurenți. Am simțit că mi-e frig – și la Marcel Pavel tot așa a debutat cu senzația asta că ți-e frig – și le-am spus să închidă aerul condiționat. Am mers noaptea acasă, s-a terminat foarte târziu emisiunea, am mâncat o felie de pepene rece și de atunci a debutat simptomatologia cu un inconfort la gât, ceea ce pentru mine nu este nimic grav, pentru că eu fac foarte des așa ceva, hai să spun roșu în gât.

M-am culcat și în noaptea aia încetul cu încetul am început să am temperatură – nimic deosebit, pentru că am făcut multe temperaturi de-a lungul timpului. Am început să tușesc, iar nimic grav, pentru că și tusea face parte din viață, și am avut senzația de sfârșeală, de oboseală și am zis, da sunt obosită, până dimineață o să-mi treacă. Nu am luat nimic, în schimb, dimineața când m-am trezit mai bine nu mă trezeam”, a mărturisit Adriana Trandafir.

Recomandări Cum explică autoritățile sanitare că avem aproximativ 1.000 de cazuri noi şi la 7.000 de teste, şi la 21.000 de teste. De unde provine anomalia

Actrița a dezvăluit că în scurt timp a constatat că nu mai are gust sau miros, iar starea sa se înrăutățise foarte mult.

„Mi-a fost atât de rău că nu m-am mai putut ridica din pat. Și soțul meu a zis să chemăm un doctor, dar m-am opus. Și am zis că o să stau peste weekend în pat ca să-mi revin. Dar nu a fost așa. Am făcut toate rețetele de la bunica, străbunica, mama, soacra, care întotdeauna au dat rezultate, dar acum efectiv nu numai că nu au avut niciun efect, dar parcă îmi făceau din ce în ce mai rău. Am avut de multe ori senzația că am să mor. Eram sigură că am să mor", a povestit Adriana Trandafir, la Antena 3.

Artista a precizat că familia i-a dat putere: „Voiam să mă fac bine pentru familia mea, pentru copiii mei în primul rând. Dar m-am gândit și la cei care nu au familie și copii, oare ce a contat, care e perspectiva lor. Vrei să te faci sănătos, vrei să te ierte Dumnezeu de toate păcatele și te juri lui Dumnezeu că dacă te scapă de asta o să devii mai bun, mai blând, mai iertător, mai înțelegător, mai puțin muncitor, să te iubești mai mult”.

Mi-am propus să mă iubesc mai mult, să am grijă mai mult de mine, să prioritizez, să nu cred că fără mine stă planeta. Nu stă planeta! Pentru lucrul acesta poate nu merită a prețui nimic, decât copiii și familia, dar în același timp uită-te la mine, sunt patru zile de când am ieșit din spital și a doua zi am avut spectacol, și acum sunt tot aici, în loc să fiu la munte. Mi-am salvat sufletul!” Adriana Trandafir, actriță:

Mai multe vedete ale postului Antena 1 au fost confirmate cu coronavirus după filmările pentru emisiunea ”Te cunosc de undeva!”. Printre acestea s-au aflat Marcel Pavel, care a dezvăluit că medicii i-au spus că a fost în pericol de moarte.



