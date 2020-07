”La 10 zile după ce m-am externat, medicii mi-au spus că am fost în pericol de moarte. Le mulțumesc că mi-au salvat viața. Trebuie să urmez tratament încă o lună”, a explicat Marcel Pavel, care a fost externat din spital la 1 iulie.

Artistul a precizat că a rămas cu sechele după boală. ”Respirația îmi este îngreunată. Mi-a fost afectat ficatul și inima. Medicul cardiolog mi-a spus că eram hipertensiv, și acum am pereții inimii puțin mai groși. Trebuie să iau medicație un an”, a povestit Marcel Pavel.

Când treci prin momente atât de grele îți dai seama că ești zero. Protejați-vă pe voi și pe cei dragi. Ascultați ce spun autoritățile. Documentați-vă! Să nu treceți prin ce am trecut eu” Marcel Pavel:

Marcel Pavel a fost depistat pozitiv la COVID-19, după ce a participat la filmările emisiunii ”Te cunosc de undeva”, de la Antena1, alături de mai multe vedete ale postului.

Artistul a dezvăluit la Antena 3 că primele simptome pe care le-a avut s-au manifestat dur abia acasă, a doua zi.

„Dureri oculare îngrozitoare, dureri de cap groaznice, transpirații abundente, temperatură 37,5. M-am doctoricit singur o zi, apoi am dat telefon ORL-iștilor mei. Mi-au spus că am sinuzită, mi-au dat un antibiotic mai slab, m-am vindecat, dar am spus că am o stare de moleșeală și transpir la o temperatură de 36,7.

Nu s-a dus nimic la gât, la crozile vocale, Doamne ajută, în schimb se instalase această pneumonie: pneumonie interstițială bilateral medie, că așa era diagnosticul. După aceea mi-a spus doamna doctor să fac și un test COVID-19″, a mai spus Marcel Pavel.

