Cine este Adriana Viliginschi, fosta iubită a lui Adrian Kreiner

Adriana Viliginschi este cunoscută în Sibiu ca psiholog și psihoterapeut, deținând un cabinet individual de psihologie. Ea a fost partenera de viață a omului de afaceri Adrian Kreiner timp de aproximativ 18 ani, fiind prezentă în locuința din Sibiu în noaptea atacului din noiembrie 2023.

După moartea afaceristului din Sibiu, Viliginschi, precum și fiica lui Kreiner, dar și o altă femeie, au fost principalele moștenitoare ale averii.

Adriana Viliginschi a fost iubita lui Adrian Kreiner timp de 18 ani și s-a aflat în casa în care acesta a fost omorât în noiembrie 2023. Sursa foto: Facebook.

Adriana Viliginschi este acuzată de complicitate la omor calificat

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus, astăzi, reținerea pentru 24 de ore a Adrianei Viliginschi, sub acuzația de complicitate la omor calificat.

Fosta iubită a lui Kreiner este acuzată că ar fi învățat-o pe Amiana Păștina (38 de ani), fiica Codruței Notar (66 de ani), să își omoare mama, pentru a pune mâna pe mai multe imobile pe care aceasta le deținea în Sibiu.

„Din administrarea probatoriului în cauză a rezultat că la săvârșirea faptei de omor, fiica victimei ar fi beneficiat de complicitatea intelectuală a unei alte persoane. Actele de complicitate s-ar fi concretizat în oferirea de sfaturi și informații menite să asigure derularea omorului în bune condiții și să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreținerea hotărârii autoarei de a săvârși fapta.

Astfel, complicele ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinația de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, ușurând asfixierea sa ulterioară, i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere prin găurirea acestuia cu bormașina și i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte, cât și ulterior săvârșirii faptei de omor calificat”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Amiana Păștina (stânga) și mama ei, Codruța Notar (dreapta). Sursa foto: Facebook.

Planul diabolic pentru crima perfectă: matricid mascat în moarte naturală

Povestea începe în iunie 2024, când Codruța Notar, o femeie de 66 de ani cu o situație financiară prosperă, este găsită moartă în propria locuință. Ceea ce părea atunci un sfârșit liniștit a fost, în realitate, o execuție metodică. Potrivit referatului procurorilor, fiica victimei, Amiana Păștina, împreună cu o asistentă medicală de la Spitalul din Cisnădie, a pus în aplicare un plan în trei etape: mai întâi, administrarea de sedative puternice în ceai, urmată de injectarea unei doze letale de medicamente în picior și, în final, asfixierea cu o pernă pentru a elimina orice șansă de supraviețuire.

După ce a simulat durerea și a obținut certificatul de deces, fiica victimei s-a refugiat în Dubai, unde a locuit mai bine de un an, crezând că a scăpat de brațul legii. Însă lăcomia i-a fost fatală: în decembrie 2025, s-a întors în România pentru a finaliza vânzarea uneia dintre casele moștenite. A fost momentul în care polițiștii au descins, punând capăt unei fugi de sub acuzația de omor calificat

Lovitura de teatru a venit astăzi, odată cu reținerea Adrianei Viliginschi. Anchetatorii susțin că aceasta nu doar că ar fi oferit „rețeta” cocktailului de sedative, dar ar fi instruit suspectele cum să distrugă probele electronice. Într-o încercare disperată de a șterge urmele, dispozitivul de stocare a imaginilor de supraveghere (DVR) a fost găurit cu o bormașină la sugestia psihologului, pentru a face recuperarea datelor imposibilă.

