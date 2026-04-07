Ministrul social-democrat al Energiei a fost asociat cu un liberal

Ministrul Energiei Bogdan Gruia Ivan face parte din noul val al PSD. Școlit la Universitatea Babeș-Bolyai și cu un doctorat în sociologie, Ivan a lucrat, imediat după terminarea Facultății de Științe Politice (din 2012), în funcția de consilier al președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. În paralel a fost implicat în cadrul unui proiect european derulat de Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud și a fost și administrator al companiei Lucrări Drumuri și Poduri SA a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud (între 2016 și 2020).

În 2020 a fost ales deputat, iar după trei ani a devenit cel mai tânăr ministru din guvernul Ciolacu fiind numit în fruntea Cercetării, inovării și digitalizării. La sfârșitul lui 2024, Ivan a preluat portofoliul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, iar din vara anului trecut este ministrul Energiei.

Bogdan Gruia Ivan. Foto: energie.gov.ro

Veniturile publicate de ministrul Ivan în ultima declarație de avere însumează 177 mii lei din salariu și 250 mii lei reprezentând restituire împrumut de la PSD. Soția sa a lucrat la Oficiul De Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsaud unde avea un venit de 36 mii lei. În prezent, doamna Ivan beneficiază de o indemnizație de 60 mii lei pentru creșterea copilului. Oana Măriuța Ivan deține din 2019 și firma FWD Royal Events SRL care i-a adus venituri modeste, afacerea fiind pe pierdere.

Ministrul Ivan a fost asociat și administrator (în anul 2012) în firma Regio Trust Consulting SRL care a avut, până să fie închisă acum trei ani, mai multe contracte cu primării și instituții din județul Bistrița-Năsăud.

Asociatul său din această firmă a fost Marius Adrian Solcan, un politician local (fost PNL și apoi PSD), fost consilier parlamentar, fost candidat la Parlamentul European (în 2014, din partea PNL), fost președinte al Asociației Proactiv Bistrița care a derulat mai multe contracte cu instituții bugetare.

Secretarul de stat Marius Viorel Poșa a fost asociat în 14 firme

Marius Viorel Poșa este cel mai proaspăt secretar de stat din Ministerul Energiei fiind numit la începutul acestui an. Poșa a preluat funcția în momentul în care ocupa deja poziția de președinte interimar al Consiliului de Administrație al Complexului Energetic Valea Jiului, societate de stat aflată sub autoritatea Ministerului Energiei.

Marius Viorel Poșa. Foto: energie.gov.ro

Anterior, Poșa a ocupat funcția de subsecretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, (ianuarie 2021 – martie 2025), iar ulterior, după comasarea portofoliului Digitalizării cu Economia, a devenit subsecretar de stat la Ministerul Economiei (din martie până în octombrie 2025).

În anul 2021, Poșa a coordonat activități la Autoritatea pentru Digitalizarea României, iar în 2020 a îndeplinit rolul de consilier la Secretariatul General al Guvernului în cadrul Departamentului pentru Relații cu Republica Moldova. Din 2018 Poșa a lucrat ca expert la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (instituție aflată sub tutela Ministerului Cercetării).

La companii de stat Poșa a fost membru în CA al Poștei Române (din februarie 2025 până anul acesta în martie) și la Societatea Complexul Energetic Valea Jiului SA (membru și președinte provizoriu al CA din octombrie 2025).

CV-ul lui Poșa arată ca Paginile Aurii, o înșiruire de firme și funcții din toate domeniile: comerț, construcții, jurnalism, mobilă, arhitectură, inginerie, energie, articole medicale, creșterea animalelor, optică, consultanță, IT etc.

El a început să lucreze încă de când era licean, în anul 1994, ca jurnalist la publicații din Brașov și la radio. În 1997 ar fi plecat în Canada unde a urmat niște școli legate de industrie și tehnica de apărare. După finalizarea cursurilor, a lucrat la reprezentanța companiei Oceaneering din Angola (specializată în servicii tehnice și inginerie, în principal pentru industria de petrol și gaze), apoi consilier la „Oil Star Company New Zeeland”.

Înainte să se aranjeze cu funcții la stat, Marius Viorel Poșa a lucrat în mediul privat și a fost asociat în 14 firme. Multe dintre acestea au fost afaceri de familie, iar altele au avut interese chiar în zona energetică.

Propriile afaceri le-a început în anul 2005 când s-a angajat și apoi s-a asociat în firma din Bacău M.D.P. Corp SRL patronată de Irina Diana Dobre, viitoarea lui soție. Firma, închisă în 2017, se ocupa de „comerțul cu amănuntul cu mobilă, articole de iluminat și cu alte articole de uz casnic”.

Trecem în revistă doar societățile comerciale în care apar nume sonore sau au realizat ceva remarcabil.

Astfel, în 2023, Marius Viorel Poșa se asociază, pentru doi ani, în RUA – Online Country SA, firmă fondată în 2017 de familia Borșan. Doru Aurelian Borșan este președintele PNG-CD Mureș și cunoscut om de afaceri care controlează firmele CEO Neotech City și Novitas 3D City (prezentă în 17 țări), companii importante în tehnologia informației.

Poșa a făcut afaceri cu energie și a rămas dator la stat

E.V.A. Energy S.A. a fost fondată în anul 2012, la Brașov, de Silvia Stoicescu, pentru a se ocupa de „Producția, transportul și distribuția energiei electrice”. În 2014, obiectul de activitate a fost extins cu ”Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte” și primește de la ANRE licentă de furnizare a gazelor naturale. În același an în firmă se asociază Inov Electric SRL tot din Brașov.

Inov Electric a fost fondată de doi brașoveni dar, în 2013, ajunge în proprietatea Solar

Invest Holdins Ltd din Insulele Virgine Britanice și apoi a C.D.C. Visual Network SRL reprezentate de Cristian Daniel Hagmann. Acum, firma este deținută de C.D.C. Visual Network (aflată în dizolvare și deținută de soția lui Hagmann, Daniela Cristina fostă Stoicescu) și de Daniela Cristina Stoicescu (fiica fondatoarei E.V.A. Energy, administrator la această firmă și soția lui Cristian Daniel Hagmann).

E.V.A. Energy s-a dezvoltat asociindu-se și în alte firme cum este Inov Ecosystems SRL (alături de Inov Electric și C.D.C. și Visual Network înființează) și Agristar Electrica SRL (alături de Iordan Manea). Manea este un cunoscut fermier din Dobrogea care, în 2021, a fost acuzat de DNA că a fraudat fonduri APIA.

În 2016, E.V.A. Energy primește de la ANRE o nouă licență de furnizare a gazelor naturale și apoi se alătură afacerii și Poșa, iar după un an intră în insolvență.

În 2020, E.V.A. Energy a declarat falimentul lăsând în urmă datorii de 50 de milioane de lei. Cei mai mari creditori sunt entitățile de stat Complexul Energetic Oltenia, Administrația Fondului de Mediu și Transgaz. La masa credală mai stau la rând și o serie de operatori concesionari de distribuție a energiei. În scurta sa existență, firma a beneficiat și de multe contracte cu instituții publice.



Ultimii asociați ai E.V.A. Energy au fost Inov Electric SRL (91%) și o serie de 13 persoane fizice printre care Poșa (cu 1,03623%) și Szabolcs Olosz (cu 7,87534%).

Szabolcs Olosz este fiul fostului subprefect de Covasna din anii 2000-2004 și frate cu fostul senator UDMR Gergely Olosz (acesta a fost directorul de cabinet la Guvern al lui Marko Bela, a lucrat o vreme în calitate de consilier la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pe vremea Elenei Udrea, fost directorul Companiei Naționale a Uraniului și președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în perioada 2007-2008, membru al parlamentului din decembrie 2008 până în decembrie 2012, după care a devenit senator.

În 2013, a demisionat din funcția de senator din cauza acuzațiilor de corupție aduse împotriva sa. Trimis în judecată de DNA, în 2013 a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru trafic de influență în primă instanță, dar decizia a fost declarată invalidă de curtea de apel. Apoi, tribunalul București l-a condamnat pe Olosz la trei ani de închisoare, care urmau să fie executați în primă instanță. De atunci, acesta este căutat internațional și este fugar.) Frații Olosz sunt cunoscuți cu afaceri în secuime, mai ales cu energie.

O bună perioadă, președintele CA al E.V.A. Energy a fost Cristian Daniel Hagmann (cel care controla de fapt Inov Electric) care a înființat, în 2017 la Singapore, firma Bittwatt Pte. Ltd. dezvoltând o platformă de tip blockchain de facilitare a tranzacțiilor pe piața de energie.

În 2018, Marius-Viorel Poșa a fost „Dezvoltator de Afaceri pentru Europa de Est’ al „Bittwatt Singapore’, poziție deținută concomitent cu cea de „Expert Blockchain’ la Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică ICI București, aflat în coordonarea Secretariatului General al Guvernului

În acea perioadă, Bittwatt a avut un contract de parteneriat cu ICI București pentru adoptarea tehnologiei Blockchain ‘la nivel guvernamental’ dar proiectul nu s-a finalizat.

Afaceri actuale ale lui Marius Viorel Poșa

Pe lângă E.V.A. Energy (aflată în faliment), Marius Viorel Poșa mai este în prezent asociat în YFF C MADI Construct SRL, CM EVA Energy Holding SRL, Biostock SRL și A.L.V. Smart Design SRL. Biostock SRL a fost fondată în anul 2007 de Marian Cioca și Cătălin Vreme pentru a se ocupa de „eliminarea deșeurilor și a apelor uzate, salubritate și activități similare”.

Poșa a intrat în firmă în anul 2020 când s-a asociat cu Marian Cioca și Augustin Guțu din Republica Moldova. Cătălin Vreme, care a ieșit din firmă înainte să adere Poșa, este fiul fostului ministru al Comunicațiilor Valerian Vreme. Conform Registrului Comerțului, Poșa este asociat în această firmă și în prezent și deține și calitatea de director.

În 2005, la Bacău, a fost fondată Tehnomedica SRL de către Daniel Adumitrăchioiei și tatăl să Ioan, pentru comerțul cu articole medicale și ortopedice. În 2013 firma este redenumită YFF C MADI Construct SRL și este preluată de persoane pe care le-am mai regăsit alături de Poșa și în alte firme. Iar obiectul de activitate al firmei a fost schimbat în „Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”.

În 2017 intră în firmă și Poșa care este asociat și în prezent cu Liliana Apușcășiței (parteneră de afaceri cu Poșa în mai multe firmele). Firma a avut în 2024 un profit de 330 mii lei, iar o bună parte din aceștia provin din zecile de contractele din bani publici mai ales cu Primăria Roznov, județul Neamț.

În 2021, Poșa s-a asociat la fabrica de mobilă A.L.V. Smart Design SRL unde este și în prezent, firma se afla pe pierdere și acum se ocupă de dezvoltarea imobiliară.

CM EVA Energy Holding SRL s-a numit inițial Casa Madi Design SRL și a fost înființată în anul 2012 de Poșa și fratele său cu activități de arhitectură. În 2015, firma se asociază, alături de Sandu Feig și Ovidiu Iancu în Metropolis Smart Investments SRL. Sandu Feig este un cunoscut om de afaceri din anii 90 care a devenit milionar de pe urma magazinului „București-Berlin”. Apoi a fondat „Brutăriile Deutschland” și acum se ocupă de imobiliare. Până la urmă, Metropolis Smart Investments SRL a fost preluată de SCIFA – Rent Apartments SRL deținută de Sandu Feig.

CM EVA Energy Holding SRL a pierdut în ultimii ani zeci de mii de lei.

Școlile alese ale lui Poșa

Conform CV-ului, Marius Viorel Poșa a parcurs toate școlile posibile. După ce a terminat Liceul Mihai Viteazu în anul 1997, Poșa și-a continuat studiile în Canada specializându-se în „automatizări și construcții industriale” și în „sisteme de apărare”. Apoi a aprofundat „combaterea fraudelor economice în sistemele IT” și ”științele penale și criminalistice” la Universitatea George Bacovia din Bacău. A făcut mai multe cursuri și acum este doctorand la Academia de Administrare Publică din Republica Moldova sub îndrumarea dr. conf. univ. Aurel Sîmboteanu.

Averea familiei Poșa este și ea uimitoare. În 2024 Poșa declara că deține 1.300 mp de teren extravilan în Săucești, județul Bacău, câte o mie mp de teren intravilan în Ciofliceni și în Chitila, județul Ilfov, peste 500 mp de teren intravilan în Bacău, 78 mii de mp de teren agricol și 2400 mp intravilan în Grădiștea, județul Brăila, 26 mp de teren intravilan în Năvodari, județul Constanța, o casă de vacanță în Scutaru, județul Bacău, o casă de locuit în Chitila și alta în Ciofliceni, trei apartamente în București, o altă casă în Scutaru, un apartament în Bacău, două spații comerciale în Bacău și două alte imobile în Năvodari.

Veniturile lui Poșa s-au ridicat la suma de aproape 127 mii lei din dividende și salariul de la Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării. Soția sa, Irina Diana Poșa, este fostă membră PMP și actuală PER, partid cu care a reușit să ajungă consilier local la Bacău. Conform aceleași declarații de avere, Irina Diana Poșa câștigat peste 145 mii lei din salarii de la Consiliul Județean Bacău, de la Camera Deputaților, de la firma YFF C Madi Construct (patronată de soțul ei), precum și din chirii și arende.

Lăcătușul mecanic ajuns secretar de stat

Pavel Casian Nițulescu este membru PSD și secretar de stat la ministerul Energiei, din 2022. El a lucrat toată viața în sistemul energetic începând de jos, în 1991, ca lăcătuș mecanic la Uzina de Preparare Petrila din cadrul Exploatării Cărbunelui Petroșani. În paralel a făcut Facultatea Tehnică din Petroșani și a urcat în poziția de inginer. În 2003 a fost numit șef de sector la Exploatarea de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului și apoi la Societatea Națională a Huilei. În 2017 se întoarce la Petroșani ca inginer șef și, după patru ani, devine director la Sucursala Petroserv.

Pavel Casian Nițulescu. Foto: Facebook / Pavel Casian Nițulescu

Experiența profesională dar și cea social-democrată l-au ajutat să ocupe și funcții în Consiliul de Supraveghere la Complexul Energetic Oltenia (în anul 2024), în CA al Nuclearelectrica (în 2025), în CA al Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești (numit în februarie acest an) și în CA al Centralei în Ciclu Combinat pe Gaz Turceni SA (numit în luna martie, tot în acest an).

Deși foarte ocupat, Nițulescu a făcut și Dreptul la Titu Maiorescu (între 2001 și 2005) și a urmat și un curs de securitate la Colegiul Național de Apărare, în 2023.

În 2008, Nițulescu a deschis, împreună cu soția, o brutărie în Petroșani prin firma Casiana Dolce SRL, pe care a închis-o acum aproape trei ani.

Mariana Liliana Nițulescu, soția secretarului de stat, lucrează ca șef serviciu la Administrația Piețelor din cadrul Primăriei Petroșani, funcție pentru care primește suma de 54.730 lei. Pavel Casian Nițulescu a declarat anul trecut venituri de peste 153 mii lei de la Ministerul Energiei și de la Complexul Energetic Oltenia.

Asociat cu PSD-iși, dar și cu liberali

Cristian Silviu Bușoi este al treilea secretar de stat al ministerului condus de Ivan. Deși este un PNL-ist de frunte, el a împrumutat PSD cu 400 mii lei pentru alegerile prezidențiale, după cum singur ne arată în ultima declarație de avere, din mai 2025.

Cristian Silviu Bușoi. Foto: energie.gov.ro

De profesie medic (a absolvit Facultatea de Medicină din București în anul 2003), Bușoi a făcut și Facultatea de drept la Titu Maiorescu, și-a luat doctoratul la UMF Timișoara (în 2010) și a urmat și cursurile Colegiului Național de Apărare (în 2005).

Membru PNL încă din 1996, el s-a lansat în politica mare după ce a fost șeful de cabinet al deputatului Călin Popescu-Tăriceanu. Câteva luni a fost consilier general în Consiliul General al Municipiului Bucureşt, iar în 2004, a fost ales deputat.

În perioada 2009 – 2013, Bușoi a fost europarlamentar, apoi a fost numit președintele CNAS. În 2014, Bușoi a fost ales din nou europarlamentar unde a stat până în 2024.

În 2016, Cristian Bușoi a fost candidatul PNL pentru Primăria Capitalei dar a fost înlocuit de Ludovic Orban.

În martie 2025, Cristian Silviu Bușoi a fost numit secretar de stat la Ministerul Energiei, ocazie cu care și-a dezvăluit și averea. Aceasta cuprinde terenuri intravilane de peste 1.300 mp și o casă de 920 mp în Drobeta-Turnu Severin, un teren agricol de 53,4 mii mp în Sohatu, județul Călărași și un apartament de 94 mp în Bruxelles, Belgia. La capitolul răsfățuri, Bușoi se laudă cu tablouri, ceasuri și bijuterii în valoare totală de 56 mii euro.

În conturi și fonduri de investiții, Bușoi deținea la acea dată aproape 500 mii euro, 63 mii dolari și peste 670 mii lei. Pe lângă toate astea, Bușoi a împrumutat firmele sale, persoane fizice și PSD cu aproape 7 milioane lei și 93 mii euro.În același timp, a luat cu împrumut de la persoane fizice suma totală de 215 mii lei. Veniturile declarate de Bușoi au fost de la Parlamentul European, puțin peste 240 mii euro, și peste 2,64 milioane lei din activități notariale (asta în timp de ne reprezenta interesele la Bruxelles).

În noiembrie anul trecut, Bușoi a fondat firma Elite Property Capital SRL care se ocupă de „Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”. Înainte, a mai fost asociat în alte cinci societăți comerciale. Cea mai interesantă este Agora Project SRL (înființată în 2018 la Constanța) în care a fost asociat timp de aproape un an cu George Teșeleanu.

Teșeleanu este ginerele lui Ion Dumitrache, celebru om de afaceri și șeful PSD Constanța amintit în ancheta DNA din Portul de la Marea Neagră. Teșeleanu este căsătorit cu fosta deputată PSD Cristina Dumitrache, fiica omului de afaceri social-democrat din Constanța. În noiembrie 2024, a făcut vâlvă o fotografie apărută în spațiul public în care George Teșeleanu apărea alături de Călin Georgescu, candidat independent la Președinția României.

George Teșeleanu este un profesor universitar care, de-a lungul timpului, a făcut parte din Consiliile de Administrație ale Aeroportului Mihail Kogălniceanu, Șantierul Naval Midia sau Oil Terminal, unde are mandat până în aprilie 2027. Printre alte titulaturi pompoase și afaceri, Teleșeanu se laudă că a mai fost membru al Academiei de Științe Miniere a Ucrainei și membru al Academiei de Științe Naturale a Federației Ruse și că a participat „la numeroase conferințe științifice având ca tema internaționalizarea și deschiderea spre Est”.

De-a lungul carierei de europarlamentar, Cristian Bușoi a fost târât și în două scandaluri. Primul, în 2022, denumit Qatargate, a dezvăluit că europarlamentarului i-a fost plătită o deplasare de lux de statul Qatar. Atunci, Bușoi a vizitat Doha, la business class, pe banii guvernului qatarez, împreună cu Eva Kaili, eurodeputat grec arestată după ce a fost găsită cu sute de mii de euro bani cash. Al doilea scandal a ieșit la iveală anul trecut după ce numele lui a fost amintit într-o anchetă privind plăți ilegale pentru sprijinul Huawei. Bușoi a negat vehement orice legătură cu compania chineză.

