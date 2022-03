UPDATE ora 19:15 Şeful Agenţiei spaţiale ruse (Roskosmos), Dmitri Rogozin, a declarat joi că regretă „amar” suspendarea misiunii ruso-europene ExoMars, anunţată de Agenţia Spaţială Europeană (ESA), informează Agerpres.

„Europenii se retrag din proiectul ExoMars. Este un eveniment foarte trist pentru toţi entuziaştii spaţiului. Este foarte regretabil”, a scris Rogozin pe Telegram.

Dmitri Rogozin s-a arătat totuşi împăciuitor, subliniind că Rusia va putea desfăşura singură misiunea, peste „câţiva ani”.

Misiunea ExoMars preconiza lansarea în septembrie a rover-ului ESA, cu destinaţia Marte, cu ajutorul unui lansator şi unui modul de aterizare ruseşti.

Știrea inițială: „Deplângem profund victimele și consecințele tragice ale agresiunii împotriva Ucrainei. Deși recunoaștem impactul asupra explorării științifice a spațiului, ESA este pe deplin aliniată la sancțiunile impuse Rusiei de statele sale membre”, a spus ESA într-un comunicat.

În timpul ședinței sale de la Paris, consiliul de conducere ESA a recunoscut „imposibilitatea actuală de a desfășura cooperarea în curs cu Roscosmos, agenția spațială rusă, în misiunea rover ExoMars, cu lansare în septembrie 2022” și „a mandatat directorul general ESA să ia măsurile corespunzătoare pentru suspendarea activităților de cooperare”.

Over the past two days, our Member States discussed the impact of the war in Ukraine on ESAs space programmes. Together, we took a tough – but necessary – decision to suspend the launch of ExoMars foreseen for September with Roscosmos, and to study options for a way forward. https://t.co/BNVODRDMql