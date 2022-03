LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 22 | Oficial ucrainean: majoritatea celor refugiați în teatrul din Mariupol au supraviețuit atacului. „Adăpostul anti-bombă a rezistat. Dărâmăturile încep să fie curățate”

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli

Used to be rackets and strings, now this????? pic.twitter.com/hdYjMDlMuo

?This marks the first time the administration has referred to the Russian President as a war criminal – until now, officials have shied away from that language. POTUS tells me “I think he is a war criminal” (Thanks to @kwelkernbc for the camera work ?) pic.twitter.com/u4fLdkxMbt

16 Mar - Acum 16 ore Teatrul din Mariupol, unde se adăposteau sute de persoane, bombardat de trupele ruse

Trupele ruse au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adăposteau sute de persoane, au anunţat reprezentanţi locali, transmite The Guardian. Administraţia locală a postat o imagine a teatrului din oraș care arată că a suferit pagube importante în urma atacului.

Forțele rusești au „distrus în mod intenționat și cinic Teatrul din inima orașului Mariupol”, au transmis autorităţile locale.

Numărul victimelor nu se cunoaşte la acest moment. Serghei Orlov, viceprimarul din Mariupol, a declarat pentru BBC că între 1.000 și 1.200 de persoane se aflau acolo.

Soarta a sute de persoane adăpostite în teatrul bombardat din Mariupol este „necunoscută”, afirmă Pavlo Kyrylenko, șeful administrației regionale din Donețk, care include Mariupol, conform CNN.

„Potrivit datelor preliminare, câteva sute de locuitori din Mariupol se ascundeau în Teatrul Dramatic. Soarta lor este necunoscută, deoarece intrarea în adăpostul antiaerian este blocată de dărâmături”, a declarat el.

Russians dropped a bomb on the drama theater in Mariupol,which was designated as a gathering place for people who lost their homes and livelihoods. Among those who were in the theater, there were many children and patients in need of special attention

Source Maripol City Council pic.twitter.com/azL0Xs3fnT — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) March 16, 2022

„Rușii mint deja, (n.r. spunând) că acolo se afla sediul regimentului Azov. Dar ei înșiși știu foarte bine că acolo erau doar civili”, a continuat el pe Facebook.

Horrifying reports that Mariupols drama theater was bombed today in a Russian airstrike. Hundreds of civilians were reportedly sheltering inside, according to Mariupols city council.



The building is located in a park in the city center. Impossible that this was an accident. — Nolan Peterson (@nolanwpeterson) March 16, 2022

„Acum sunt femei însărcinate și femei cu copii sub dărâmături. Acesta este terorism pur!”, a scris el. În prezent, este imposibil de stabilit numărul victimelor acestor bombardamente și, de asemenea, amploarea distrugerilor.