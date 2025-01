Născută ca Agnes Klein, în Budapesta, pe 9 ianuarie 1921, s-a alăturat Asociației Naționale de Gimnastică în 1938 și a câștigat primul său campionat național maghiar în 1940, doar pentru a fi interzisă din toate activitățile sportive în același an din cauza originii sale evreiești.

Five-time Olympic champion Hungarian gymnast Agnes Keleti, the world's oldest living Olympic gold medallist and a survivor of the persecution of Jews in World War Two, died at the age of 103 on Thursday, the Hungarian Olympic Committee said. https://t.co/wdPzdeFSVB — NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) January 2, 2025

„Agnes Keleti este cea mai mare gimnastă produsă de Ungaria, dar o persoană a cărei viață și carieră au fost strâns legate de politica țării și de religia sa”, a transmis Comitetul Olimpic Internațional, într-un profil publicat pe site-ul său.

Prima medalie de aur câștigată de Agnes Keleti a fost la Jocurile Olimpice de la Helsinki, în 1952, la vârsta de 31 de ani, când majoritatea gimnastelor se retrăseseră deja, potrivit Comitetului Olimpic Maghiar.

Apogeul carierei a fost atins la Melbourne, în 1956, unde a câștigat patru medalii de aur și a devenit cea mai vârstnică gimnastă, care a câștigat aur olimpic, a precizat HOC.

Recomandări Regiunea României care vede prima autostradă între orașe la 35 de ani de la Revoluție. Șosele de zeci de miliarde proiectate până în 2030

Aceasta s-a stabilit în Israel, un an mai târziu, unde s-a căsătorit și a avut doi copii.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News