Campioană olimpică de gimnastică la Paris, Sunisa Lee a fost aleasă de Sports Illustrated să prezinte costume de baie: „Sunt încântată”

La Paris, tânăra gimnastă a devenit a doua oară campioană olimpică, după ce, în 2021, la Tokyo, cucerise titlul la individual compus.

„Suni” s-a arătat încântată de debutul ei în lumea modellingului. „Este acesta viața reală? Pentru că sunt încântată”, a scris Suni, pe Instagram, unde a și postat imagini cu ședința foto.

„Din stațiunea mexicană Tulum, cu dragoste”, a scris Suni pe rețelele de socializare

„Suni” a strălucit recent cu mai multe ținute grozave la New York Fashion Week. Într-un interviu acordat revistei „Glamour”, ea dezvăluise deja că și-ar dori să intre în lumea modei: „Este ceva asupra căruia vrea să insist. E cea mai bună modalitate de a te exprima”.

Sunisa a început gimnastica artistică la 6 ani, când tatăl ei, John, și-a pus fiica să se antreneze pe o grindă din curte.

A concurat la primele sale competiții la cel mai înalt nivel în 2019. Anul trecut, Lee a fost diagnosticată cu o boală de rinichi rară, iar medicii i-au spus că ar trebui să renunțe la gimnastică. Dar Lee a revenit pentru a reprezenta SUA la cea de-a 33-a ediție a Jocurilor Olimpice de la Paris, la începutul acestui an. Ea a câștigat trei medalii „în orașul iubirii”, inclusiv titlul cu echipa.

Gimnasta Simone Biles, jucătoarea de tenis Serena Williams, fotbalista Alex Morgan sau Lindsey Vonn (schi) au apărut în paginile revistei.

Pentru 2025, alături de Sunisa Lee au mai fost invitate să pozeze Eileen Gu (21 de ani, schi freestyle), două titluri olimpice, care a apărut deja în Vogue, sau sprintera Gabby Thomas (27 de ani), trei medalii de aur la Jocurile de la Paris.

„Suntem încântați să lansăm sezonul nostru de filmări pentru 2025 cu o gamă extraordinară de sportive puternice”, a spus editorul-șef SI Swimsuit, MJ Day.

