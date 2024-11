Geza Poszar, fostul coregraf al lotului olimpic de gimnastică din perioada marilor performanțe ale Nadiei Comăneci, a povestit, în 2021 pentru playsport, modul în care erau tratate gimnastele în cantonamentul de la Onești.

„Pe Comăneci n-a îndrăznit s-o molesteze, dar, prin spate, n-o scotea din „vacă decorată”. Prima pe care a luat-o în colimator a fost Emilia Eberle, pe care avea ambiția s-o facă a doua Comăneci. Numai că ea nu era de calibrul Nadiei. Dar, ca s-o forțeze la maximum, a uscat-o în bătaie. I-a rupt și coastele într-o zi”, declara Geza Poszar.

„Iar Marilena Vlădărău, numită Perețeanu acum, a suferit și ea enorm. Exersa paralele pentru Olimpiada de la Moscova și nu reușea să facă mișcarea pe care o dorea Bela. A bătut-o până a urinat pe ea de durere. Apoi a înjurat-o: „Uite cum se p..ă scroafa asta pe covor!”. Și a lovit-o și cu piciorul. Un sălbatic!”, continua Geza Poszar.

Fostul coregraf al lotului olimpic de gimnastică a recunoscut că a lucrat în calitate de informator pentru Securitate sub numele conspirativ „Nelu”, fiind unul dintre oficialii recrutați de serviciile secrete comuniste pentru a colecta detalii din sânul lotului olimpic de gimnastică.

În 2009, GSP oferea pasaje tulburătoare din rapoartele sursei „Nelu”, existente în arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS)

„Pe Nadia a batjocorit-o ani de-a rândul, făcând-o de la „vacă medaliată” până la „râioasă”. Înainte de ultima ei fugă din cantonament i-a zis că s-a îngrăşat ca o nesimţită şi că de aici încolo va trăi cu aer comprimat. Karoly este un sadic, deoarece chiar la masă, în prezenţa fetelor înfometate, înfulecă fără bun-simţ”, a notat Geza Poszar.

Emilia Eberle a explicat presei că bătaia era ceva la ordinea zilei în era Karolyi, iar după atâția ani, continuă să aibe coșmaruri în somn din această cauză.

„Pentru mine e foarte greu să explic ce-am trăit și ce-am simțit. Bătăi, înfometări. Când terminam un concurs fără să încasez o bătaie eram cea mai fericită. Știam că ne bătea până la sânge dacă am fi căzut de pe bârnă sau dacă aveam un ușor dezechilibru sau cine știe ce alt motiv”, povestea Emila Eberle pentru playsport în 2022.

Într-un interviu pentru Libertatea, în 2015, Gertrude Eberle, mama sportivei a încercat să ocolească acest subiect, amintind doar că Bela Karolyi avea palma „mare și grea”.

„Bella era un antrenor sever. Le mai dădea, așa, câte o palmă. Și avea palma mare și grea. Dar s-a făcut performanță”, preciza Gertrude Eberle, lăsând însă să se înțeleagă că anumite lucruri nu pot fi spuse vreodată.

Împreună cu soția sa, Martha, Bela Karolyi a rămas în SUA în martie 1981, refuzând să se întoarcă în România lui Ceaușescu la capătul unui lung turneu american efectuat cu echipa de gimnastică pentru sesiuni demonstrative.

După ce au vândut Karoly Ranch din Houston, unde se afla centrul național de pregătire al federației din SUA, Bela și Marta Karolyi s-au stabilit în Huntsville.

