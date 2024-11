Larisa Iordache, multipla campioană la gimnastică, și soțul ei, Cristian Chiriță, așteaptă cu nerăbdare să devină părinți pentru prima dată. În luna septembrie, Larisa a anunțat public că este însărcinată, iar mai târziu a dezvăluit și că vor avea o fetiță. Recent, cei doi au împărtășit și numele pe care l-au ales pentru micuța lor: Amira.

„Ne-am gândit și am și ales un nume. Amira va fi numele fetiței noastre și ne mai gândim la un nume de sfânt”, au spus cei doi îndrăgostiți.

Fetița, care urmează să vină pe lume în primăvara anului viitor, va purta un nume cu o semnificație specială. „Amira” provine din limba arabă și înseamnă „prințesă” sau „doamnă nobilă”. Derivat din cuvântul „amir”, care înseamnă „prinț” sau „comandant”, numele simbolizează noblețe, demnitate și autoritate.

Larisa și Cristian și-au dorit un nume care să reflecte atât frumusețea, cât și respectul, iar alegerea lor sugerează speranțele și valorile pe care le au pentru viitorul copilului. Fericiții părinți se pregătesc acum pentru venirea pe lume a micuței Amira, așteptând cu emoție momentul în care își vor ține fetița în brațe pentru prima dată.

Când va naște Larisa Iordache

Larisa Iordache, în vârstă de 28 de ani, este pentru prima oară însărcinată, iar în primăvara anului viitor, fosta gimnastă va aduce pe lume o fetiță, pe care o va chema Amira. Fosta gimnastă și soțul ei, Cristian Chiriță, au dezvăluit că vor avea o fetiță în urmă cu aproape o lună.

În cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri pe Instagram, Larisa Iordache a dezvăluit când va veni pe lume fetița ei.

„Anul ce vine în martie”, a scris Larisa Iordache, pe Instagram. De asemenea, Larisa Iordache a fost întrebată dacă este fericită că va deveni mamă de fetiță. „Sincer, am simțit. Doar că nu am vrut să mă pronunț până nu am văzut rezultatul dorit. Deoarece este un copil dorit și iubit deja”, a mai spus sportiva, pe Instagram.

