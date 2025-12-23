Jennifer Lopez și fostul ei soț, Ben Affleck, au fost surprinși din nou împreună, de data aceasta într-o ipostază relaxată, la cumpărături de sărbători, alături de fiul actorului, Samuel. Reîntâlnirea are loc la mai puțin de doi ani de la despărțirea lor și demonstrează că cei doi păstrează o relație civilizată și apropiată, mai ales când vine vorba despre copii.

Duminică, artista în vârstă de 56 de ani s-a alăturat actorului de 53 de ani și fiului acestuia, în vârstă de 13 ani, pentru o plimbare printr-un centru comercial din Los Angeles, unde, cel mai probabil, au cumpărat cadouri de Crăciun. Cei trei au fost văzuți la Brentwood Country Mart, oprindu-se în magazine de haine cunoscute, precum Sezane și Doen, iar apoi au mers la Farmshop Market, unde au luat masa împreună. Apariția lor vine la doar o săptămână după ce Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au întâlnit la o piesă de teatru școlară, în care au jucat copiii lor, Emme și Fin.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Ce ținute au ales cei doi pentru sesiunea de cumpărături

Pentru ieșirea casual, Jennifer Lopez a ales o ținută feminină și elegantă, o rochie în formă de A, cu decolteu halter, care i-a pus în evidență silueta. Vedeta a completat lookul cu un ruj maro închis, asortat cu rochia cu buline albe, și un pulover alb tricotat, purtat lejer pe umeri. A purtat cizme cowboy maro și o geantă mică din piele, păstrând un aer chic și relaxat în timp ce se plimba prin magazine alături de fostul soț și fiul acestuia, potrivit dailymail.co.uk.

Ben Affleck a optat pentru o ținută lejeră, în tonuri apropiate de cele ale artistei. Actorul a purtat o cămașă din in, un sacou asortat, pantaloni maro și bocanci cu șireturi. Samuel, cel mai mic dintre copiii actorului, a fost îmbrăcat confortabil, cu un tricou gri, pantaloni de trening crem și adidași albi.

Samuel este cel mai mic dintre cei trei copii pe care Ben Affleck îi are cu fosta sa soție, Jennifer Garner. Actorul mai are două fiice, Violet, în vârstă de 20 de ani, și Fin, de 16 ani, din mariajul cu Garner, care a durat între 2005 și 2018. De cealaltă parte, Jennifer Lopez este mama gemenilor Emme și Max, în vârstă de 17 ani, din căsnicia cu Marc Anthony.

Jennifer Lopez și Ben Affleck au fost căsătoriți timp de doi ani

Jennifer Lopez și Ben Affleck au fost căsătoriți timp de doi ani, după ce s-au împăcat în 2021, la aproape două decenii de la prima lor relație din anii 2000. Divorțul a fost oficializat în august 2024, când artista a depus actele de separare. În timpul mariajului, cei doi au dezvoltat o legătură strânsă cu copiii fiecăruia, relație care a rămas solidă și după despărțire.

Chiar și după divorț, Jennifer Lopez și Ben Affleck au continuat să fie prezenți la momentele importante din viața copiilor lor. Actorul a fost alături de fosta soție și la premiera filmului „Kiss of the Spider Woman”, în octombrie, unde au pozat împreună pe covorul roșu, iar Affleck a stat lângă ea în sală, susținând-o public.

În interviuri recente, Ben Affleck a vorbit deschis despre aprecierea pe care o are pentru Jennifer Lopez. El a numit-o „uimitoare” și „spectaculoasă”, lăudându-i atât talentul artistic, cât și relația frumoasă pe care o are cu copiii lui. Actorul a declarat că o admiră și îi este recunoscător pentru legătura sinceră și caldă pe care a construit-o cu familia sa, demonstrând că, dincolo de divorț, respectul și sprijinul reciproc au rămas neclintite.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE