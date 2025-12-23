Îmbrăcat într-un tricou alb şi pantaloni scurţi ai Marinei franceze, liderul de la Palatul Elysée a părut să participe cu entuziasm la antrenament. Președintele francez a cerut la un moment dat grupului să facă „o serie de flotări de comando”, un exerciţiu aprobat de Tibo InShape, cel mai cunoscut youtuber din spațiul francofon.

Pe lângă această demonstraţie sportivă, Emmanuel Macron a ținut un discurs și a luat o cină de Crăciun – pregătită de bucătari de la Palatul Elysée – împreună cu cei aproximativ 900 de militari francezi desfăşuraţi lângă Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite.

„Este o sursă extraordinară de mândrie să împărtășesc aceste momente cu soldații noștri. Sărbători fericite tuturor”, a transmis președintele francez.

O vizită strategică

Emmanuel Macron obișnuiește să sărbătorească sfârşitul anului împreună cu soldați francezi desfășurați în străinătate.

Însoțit de ministrul apărării Catherine Vautrin, președintele francez s-a întâlnit luni cu omologul său din Emiratele Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Cei doi lideri de stat au reînnoit acordurile de apărare, ceea ce îi va permite Franței să mențină trei baze militare (una navală, una terestră și una aeriană) în Emiratele Arabe Unite, o locație strategică cu fața spre Iran și în apropiere de Siria.

În plus, Emmanuel Macron a confirmat construcția unui nou portavion, succesorul lui Charles de Gaulle, în parteneriat cu Emiratele Arabe Unite.

Vizita lui Macron în Emiratele Arabe Unite s-a încheiat cu o demonstrație militară în deșert.

Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
