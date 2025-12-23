Îmbrăcat într-un tricou alb şi pantaloni scurţi ai Marinei franceze, liderul de la Palatul Elysée a părut să participe cu entuziasm la antrenament. Președintele francez a cerut la un moment dat grupului să facă „o serie de flotări de comando”, un exerciţiu aprobat de Tibo InShape, cel mai cunoscut youtuber din spațiul francofon.

Une immense fierté de partager ces moments avec nos militaires. Très belles fêtes à vous. pic.twitter.com/zmwJZllM3v — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 22, 2025

Pe lângă această demonstraţie sportivă, Emmanuel Macron a ținut un discurs și a luat o cină de Crăciun – pregătită de bucătari de la Palatul Elysée – împreună cu cei aproximativ 900 de militari francezi desfăşuraţi lângă Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite.

En ces fêtes de fin dannée, aux côtés de nos militaires en opération, je vous souhaite de très belles fêtes à toutes et à tous.



Alors que beaucoup de familles se retrouvent pour Noël et le Nouvel An, des femmes et des hommes restent mobilisés,… pic.twitter.com/61d821AMMA — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 21, 2025

„Este o sursă extraordinară de mândrie să împărtășesc aceste momente cu soldații noștri. Sărbători fericite tuturor”, a transmis președintele francez.

O vizită strategică

Emmanuel Macron obișnuiește să sărbătorească sfârşitul anului împreună cu soldați francezi desfășurați în străinătate.

Însoțit de ministrul apărării Catherine Vautrin, președintele francez s-a întâlnit luni cu omologul său din Emiratele Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Cher Cheikh @MohamedBinZayed, merci pour la chaleur de votre accueil aux Émirats arabes unis.



Continuons de renforcer notre partenariat stratégique dans les domaines diplomatique, militaire, économique, culturel et éducatif. Pour nos pays et la stabilité au Moyen-Orient. pic.twitter.com/pNxkeEXG2w — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 21, 2025

Cei doi lideri de stat au reînnoit acordurile de apărare, ceea ce îi va permite Franței să mențină trei baze militare (una navală, una terestră și una aeriană) în Emiratele Arabe Unite, o locație strategică cu fața spre Iran și în apropiere de Siria.

În plus, Emmanuel Macron a confirmat construcția unui nou portavion, succesorul lui Charles de Gaulle, în parteneriat cu Emiratele Arabe Unite.

Vizita lui Macron în Emiratele Arabe Unite s-a încheiat cu o demonstrație militară în deșert.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE