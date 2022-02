Atât CEO-ul Airbnb, Brian Chesky, cât şi preşedintele airbnb.org, Joe Gebbia, au trimis scrisori liderilor mai multor ţărilor europene, începând cu cei ai Germaniei, Ungariei, Poloniei şi României, prin care ofereau sprijinul platformei de închirieri în întâmpinarea refugiaţilor ucraineni care ajung pe teritoriul acestor state.

„Airbnb.org se angajează să faciliteze cazarea pe termen scurt a până la 100.000 de refugiaţi care fug din Ucraina, în acelaşi timp lucrând îndeaproape cu guvernele ţărilor vizate pentru a sprijini în cel mai bun mod posibil nevoile specifice din fiecare dintre aceste ţări, inclusiv prin asigurarea de spaţii de cazare pe termen mai lung. Anunţul zilei de astăzi vine să completeze eforturile şi munca continue ale Airbnb.org – o organizaţie neguvernamentală independentă (…) dedicată facilitării şederilor temporare ale persoanelor ce traversează momente de criză – venite aşadar în sprijinul refugiaţilor şi al altor categorii de persoane dislocate din întreaga lume”, a transmis compania, într-un comunicat de presă.

1. Airbnb and https://t.co/enqjlQB0rH are working with our Hosts to house up to 100,000 refugees fleeing from Ukraine, for free