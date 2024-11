După numărarea voturilor din România și din Diaspora, candidatul independent la alegerile prezidențiale a adunat 2.120.401 de voturi, adică 22,94% din numărul total. El a fost urmat în clasament de Elena Lasconi, cu 1.772.500 de voturi (19,18%), astfel că ei doi se vor duela în cel de-al doilea tur pentru a obține mandatul de la Cotroceni.

În cadrul unui podcast la care a participat, Călin Georgescu afirma, în urmă cu aproximativ două săptămâni, că mătușa lui a jucat un rol foarte important în viața lui și în cariera pe care el a ales să o urmeze.

„Cititul de istorie v-a alimentat în copilărie un puternic sentiment de apartenență națională?”, a fost întrebat Călin Georgescu în cadrul podcastului, de către Gojira.

Răspunsul acestuia a fost unul surprinzător, deoarece independentul a dezvăluit că Maria Georgescu, mătușa lui, a fost asistenta lui Nicolae Iorga, cel de-al 34-lea prim-ministru al României.

Mai mult decât atât, Călin Georgescu a afirmat că la începutul carierei a fost mâna dreaptă a lui Mircea Malița, fost membru al Partidului Comunist din România.

Și-a început cariera lângă un comunist

„Foarte mult. Mai ales că mătușa mea, Maria Georgescu, a fost asistenta lui Nicolae Iorga. Și am avut de unde să învăț. Și când îmi vorbea, amuțeai. Vă spun sincer, i-am auzit pe marii corifei, am fost studentul și apoi mâna dreaptă secretarul, cum am început, al lui Mircea Malița, și-l aveam pe Mircea Malița când vorbea… pe Florin Constantiniu, pe Nicolae Cajal, pe Marcus Solomon, când vorbeau oamenii ăștia… Eu eram, ca să zic așa, scribul întregii acțiuni, ca tânăr. Păi nici nu puteai să respiri, pentru că simțeai că dacă piezi un cuvânt, ai pierdut exact esența. Adică erau niște uriași și toți făceau referire la aceste elemente, cum este și firesc.

Cea mai mare problemă pe care eu o văd în țară este pustiirea sufletului. Asta e cea mai mare problemă pe care eu, Călin Georgescu, o vând în România. Ți se fură mintea, demnitatea, totul”, i-a răspuns Călin Georgescu lui Gojira.

