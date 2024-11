În vârstă de 38 de ani, Adela Popescu e mama a trei copii, a lui Alexandru, Andrei și Adrian. După primele două nașteri, vedeta a dat jos kilogramele în plus, însă după a treia nu s-a mai întâmplat la fel, nici dieta fără pâine și fără dulciuri nu a mai ajutat-o.

De aceea, Adela Popescu a decis să meargă la sală, să facă sport, dar și să recurgă la unele tratamente corporale, care să o ajute să scadă în centimetri. „Sunt într-o perioadă în care am mai multă grijă de mine, nu că până acum nu aveam, dar acum concret am grijă de mine, îmi dedic timp, pur și simplu.

Mă prioritizez. Merg la sport (…) merg pentru remodelare corporală. (…) Se întâmplă următorul lucru: Eu după ce am născut al treilea copil (…) am rămas cu vreo 3-4 kg în plus, uneori și 5 kg, pe care nu mai puteam să le dau jos.

„Sunt mai obosită și atunci cedez mult mai ușor la impulsuri”

Dacă în trecut doar eliminam pâinea, sau dulciurile, sau nu mâncam seara, se topeau imediat kilogramele. Ei bine, acum neam, nu mai funcționa nimic. Poate și pentru că sunt mai obosită, și atunci cedez mult mai ușor la impulsuri, adică dacă îmi e pofta de ceva dulce zic: e, o viață avem.”, a spus Adela Popescu în mediul online.

Totodată, într-un interviu pentru Antena Stars, Adela Popescu susținea că nu mai are niciun complex, că e împăcată cu vârsta ei, că se simte bine în pielea sa. „Sunt mai bine ca niciodată. Chiar mă gândeam că eu nu aș vrea să fiu mai tânără. Sunt foarte în confort cu cine sunt.

Ies din casă mult mai relaxată. (…) Am grijă să arăt decent, dar nu mă mai frustrează, nu mă mai complexează lucrurile, nu mai am nici măcar un singur lucru care să mă complexeze. Sunt lucruri pe care le conștientizez, dar nu mă frustrează”, spunea Adela Popescu.

Adela Popescu, despre revenirea în televiziune

Adela Popescu a prezentat câțiva ani emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro TV. A renunțat la acest proiect pentru „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, care în noiembrie 2022 a ajuns la final. De atunci, ea nu a mai revenit la TV, în rolul de prezentatoare.

S-a dedicat familiei sale, tot timpul e alături de cei trei băieței ai ei și ai lui Radu Vâlcan. Într-un interviu pentru Ciao, ea a recunoscut că analizează foarte bine ofertele pe care le primește pentru a reveni în televiziune, se gândește că are copii mici care au nevoie de ajutorul ei.

„Cu televiziunea analizez bine. De când sunt mamă și am copii și sunt mici, analizez foarte bine propunerile pe care le primesc. Trebuie să mă provoace, trebuie să fie altceva decât am făcut, trebuie să-mi aducă ceva în plus care să merite să mă țină departe de ei chiar și pentru un timp scurt”, a explicat Adela Popescu, care anunță o noutate pe plan muzical.

De ziua ei de naștere, când a împlinit 38 de ani, vedeta i-a promis fiului ei Alexandru că va lansa o melodie. „De ziua mea, anul ăsta, am făcut două promisiuni: 1. Mie. Așa că rămâne între noi. 2. Lui Alexandru. I-am promis că voi scoate melodia care îi place lui atât de mult, Mii de jurăminte, compusă de Eneli Oficial”, a transmis ea în mediul online.

