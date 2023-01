Blocul de gheaţă de 1.550 de kilometri pătraţi, de 15 ori mai mare decât Parisul, s-a desprins din cauza unui val puternic care a accentuat o fisură deja existentă, a precizat organismul de cercetare polară într-un comunicat.

A new iceberg the size of Greater London has calved from Antarctica’s Brunt Ice Shelf.



Last night, the crack Chasm-1 fully extended through the 150m thick ice – a decade after BAS scientists first detected that cracks in the ice sheet were growing.



