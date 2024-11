„Inima” campusului a fost în mare parte ocupată de personalul de campanie al Kamalei Harris, de jurnaliști și de susținători. Candidata democrată și-a făcut apariția pe scenă cu circa 25 de minute după ora programată. În deschiderea discursului, Harris a vorbit despre unitate, consolidarea comunității și a coalițiilor.

Kamala Harris le-a spus tinerilor să creadă în imposibil

„Inima mea este plină astăzi”, a declarat Harris în primul discurs după înfrâgerea suferită la alegerile SUA 2024. „Plină de iubire pentru țara mea și de hotărâre”, a transmis candida democrată la președinția SUA.

Kamala Harris a ținut să-i încurajeze pe tineri, spunându-le să creadă în imposibil. „În acest moment, este necesar ca oamenii să nu se complacă”, a adăugat ea, „ci să se mobilizeze și să se organizeze”.

Totuși, simpatizanții lui Harris s-au declarat șocați, mâhniți și dezamăgiți în timp ce se gândeau la orele chinuitoare care au trecut de la anunțarea rezultatelor alegerilor prezidențiale. În loc să se simtă motivați să înființeze mișcări de rezistență, alegătorii au spus că au nevoie de timp pentru a se relaxa și a se reface înainte de a se gândi la următorii pași după alegeri.

„Mi-a fost arătată esența noastră ca națiune” a spus Janeen Davis, în vârstă de 47 de ani, angajată a guvernului local. „Îmi răpește mândria. Fiind o persoană indigenă, mă lovește puternic. Democrația este construită având la bază strămoșii noștri indigeni … și atât de multe au fost smulse din comunitatea indigenă, așa că acum că este în joc, este ca și cum nu ar mai rămâne nimic”, a mai spus Davis.

Președinția lui Trump este văzută ca un posibil dezastru pentru relațiile externe

Patricia McDougall, în vârstă de 63 de ani, membră a personalului de la Universitatea Howard, a spus că a fost tristă. Conform spuselor sale, dacă ar fi câștigat, Kamala Harris ar fi sprijinit imigranții și ar fi contribuit la lupta pentru drepturile de reproducere ale femeilor.

„Ca imigrant din Belize, îmi pare rău pentru oamenii care vor fi lăsați în urmă”, a declarat McDougall. „Am crezut că ea va mișca lucrurile și va ajuta oamenii.”

În calitate de ambasador al Națiunilor Unite, McDougall și-a exprimat îngrijorarea cu privire la acțiunile de politică externă ale lui Donald Trump, spunând că „gura îl distruge”.

„Suntem cu toții atenți să vedem ce va face și cum va face”, a mai adăugat ea.

Janeen Davis a spus, de asemenea, că președinția lui Donald Trump ar putea fi un dezastru pentru relațiile externe. Întrucât sondajele la ieșirea de la urne au arătat cât de divizat este electoratul, Davis a spus: „O națiune divizată nu poate rezista, așa că ne va face mai sensibili la amenințările externe”.

Preocupările tinerilor nu au fost luate în serios

În pofida pierderii alegerilor, votanții s-au declarat mândri de Kamala Harris și de echipa sa de campanie pentru ceea ce au realizat în lunile după retragerea din cursă a lui Joe Biden. Nadia Brown, profesor de științe politice la Universitatea Georgetown, a urmărit rezultatele alegerilor din campus în noaptea alegerilor.

În opinia lui Brown, rezultatele alegerilor au ridicat „întrebări mai ample cu privire la ceea ce trebuie să facă Partidul Democrat pentru a-și păstra electoratul de bază”. Ea a remarcat că nu au fost luate în serios preocupările tinerilor și progresiștilor care s-au opus războiului Israelului în Gaza, unde au fost uciși peste 41.000 de palestinieni. Totodată, Brown a pus sub semnul întrebării strategia Partidului Democrat, afirmând: „Baza nu a fost consolidată înainte de a trece la votanții indeciși, adică republicanii care nu au fost niciodată adepți ai lui Trump”.

Cu gândul la viitor, Brown a susținut că Partidul Democrat ar trebui să-și reconsidere strategia de comunicare. „Femeile de culoare, în special, au făcut o treabă excelentă. Nu am regrete sau resentimente cu privire la modul în care femeile de culoare au fost prezente”, a declarat ea. „Dar acum este vorba despre modul în care partidul ajunge la unii dintre ceilalți oameni”.

