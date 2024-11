„Chiar dacă nu a ieșit cum am sperat și am pierdut aceste alegeri, nu am pierdut lupta pentru libertate. Am vorbit cu Donald Trump și am stabilit un transfer pașnic al puterii, pentru că asta se face într-o democrație”, a spus Kamala.

Discurs despre libertate, dreptul la avort și controlul armelor de foc

Vicepreședintele a declarat că va rămâne fermă în angajamentul său de a lupta „pentru libertate, pentru oportunități, pentru corectitudine și demnitatea tuturor oamenilor”.

„Deși recunosc aceste alegeri, nu recunosc lupta care a alimentat această campanie”, a spus Harris mulțimii.

„Nu voi renunța niciodată la lupta pentru un viitor în care americanii își pot urma visele, ambițiile și aspirațiile, în care femeile din America au libertatea de a lua decizii cu privire la propriul corp și nu au guvernul care le spune ce să facă. Nu vom renunța niciodată la lupta pentru a ne proteja școlile și străzile de violența armată.”, a adăugat ea.

Mesaj pentru tineri

Kamala Harris a încercat să își consoleze susținătorii – în special pe cei tineri – în timp ce își recunoștea înfrângerea electorală în fața președintelui ales Donald Trump miercuri.

„Pentru tinerii care ne privesc, este în regulă să vă simțiți triști și dezamăgiți, dar vă rog să știți că totul va fi bine. Aș spune adesea că, atunci când luptăm, câștigăm, dar iată cum stă treaba: uneori lupta durează ceva timp. Asta nu înseamnă că nu vom câștiga”, le-a transmis ea.

„Nu renunțați niciodată. Nu încetați niciodată să încercați să faceți lumea un loc mai bun. Aveți putere”, le-a transmis ea.

