Condiții meteo extreme și amânarea votului în unele orașe

În ultimele zile, Portugalia a fost lovită de furtuni severe, care au provocat inundații și au determinat mai multe municipalități să declare stare de calamitate publică.

Orașe precum Alcácer do Sal, situat lângă Setúbal, au decis să amâne votarea pentru 15 februarie. Cu toate acestea, actualul președinte al Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a respins cererea lui André Ventura de amânare a scrutinului la nivel național.

Amânările locale nu vor împiedica desfășurarea alegerilor în restul țării, iar rezultatele vor fi centralizate. Dacă sondajele își mențin acuratețea și diferența dintre candidați rămâne semnificativă, António José Seguro ar putea fi declarat câștigător.

Potrivit sondajului, din trei alegători care au exprimat o preferință, doi ar vota pentru reprezentantul socialiștilor.

Extrema dreaptă câștigă teren printre categoriile vulnerabile

Un aspect remarcat în sondaj este nivelul de educație al alegătorilor: aproximativ 70% dintre cei care îl susțin pe Seguro au studii superioare, comparativ cu doar 12% dintre susținătorii lui Ventura.

„Extrema dreaptă câștigă teren în rândul populației mai vulnerabile, care se simte marginalizată de stat”, a explicat André Santos Pereira, profesor la ISCTE (Institutul Universitar din Lisabona) și director-adjunct al consultanței Political Intelligence.

Miguel Carvalho, jurnalist și autorul bestsellerului „Por dentro do Chega”, afirmă că această tendință este vizibilă în special în regiunile tradițional muncitorești din nordul Portugaliei, care anterior votau masiv pentru Partidul Comunist. „Am mărturii din cartiere care au dat cândva trei mandate stângii, iar acum votează majoritar cu Chega”, a declarat el pentru Folha de S.Paulo.

Influența bolsonarismului în politica portugheză

În cartea sa, Carvalho trasează originile partidului Chega, înființat în 2019, și identifică o influență semnificativă din partea bolsonarismului brazilian. „Una dintre fondatoarele Chega, Lucinda Ribeiro, a fost responsabilă pentru promovarea partidului pe rețelele sociale. Ea a colaborat cu susținători ai lui Jair Bolsonaro pentru a învăța tehnici de propagare a mesajelor”, a explicat autorul. În 2022, Ventura însuși a publicat un videoclip de susținere a fostului președinte brazilian, în competiția acestuia cu Luiz Inácio Lula da Silva.

Totuși, legătura dintre Ventura și Bolsonaro a fost adesea oscilantă. În campania sa prezidențială din 2021, Ventura declara: „Nu apreciez foarte mult stilul președintelui Bolsonaro, deși îi recunosc unele calități politice, dar nu aș dori să văd acest stil în Portugalia”.

Această ambivalență este explicată de Santos Pereira prin dorința lui Ventura de a atrage un electorat mai moderat în încercarea sa de a conduce dreapta portugheză din poziția de lider al extremei drepte.

Susținerea pentru António Seguro

Cu toate acestea, apelurile lui Ventura către alegătorii candidaților de dreapta din primul tur nu au avut succes.

Mai mulți politicieni conservatori, printre care fostul prim-ministru Aníbal Cavaco Silva, și-au declarat susținerea pentru António José Seguro, descris de mulți drept un socialist moderat. Rezultatul alegerilor va fi crucial pentru direcția politică a Portugaliei în următorii ani.

