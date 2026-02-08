Video generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Rezultatele loto din 8 februarie 2026:

Joker:
Noroc Plus:
Loto 5 din 40:
Super Noroc:
Noroc:
Loto 6 din 49:

Report de peste 4,18 milioane de euro la Loto 6 din 49, la categoria I

La Loto 6/49, premiul de categoria I ajunge la un report de peste 21,33 milioane de lei (mai mult de 4,18 milioane de euro). La Noroc, jucătorii pot câștiga un report cumulat ce depășește 4,51 milioane de lei (aproximativ 887.100 de euro).

La Joker, reportul de la categoria I este de peste 51,12 milioane de lei (peste 10,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a suma pusă în joc depășește 226.200 de lei (mai mult de 44.400 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este de peste 527.300 de lei (circa 103.500 de euro).

În cazul Loto 5/40, premiul de categoria I are un report de peste 493.400 de lei (aproximativ 96.800 de euro). La Super Noroc, reportul cumulat pus în joc depășește 32.600 de lei.

Când a fost câștigat ultimul mare premiu la Loto 6 din 49

Pe 9 noiembrie 2025, la extragerea Loto 6/49, cineva a nimerit toate numerele norocoase și a câștigat marele premiu de 9,66 milioane de euro – adică aproape 49,15 milioane de lei. Minunea s-a întâmplat la aproape șase luni după ultimul premiu mare la același joc, iar biletul care i-a adus noroc a fost jucat online, pe site-ul oficial al Loteriei Române, și a costat doar 12 lei.

Acesta este al doilea cel mai mare câștig din istoria Loto 6/49 și al treilea premiu de categoria I acordat în acest an.

Cifre surprinzătoare în cel mai nou studiu: 84% dintre turiști refuză Austria și Elveția pentru stațiunile locale din România

