„Timpul petrecut în America m-a ajutat foarte mult, mai ales prin oamenii pe care i-am cunoscut”, spune tânăra. Acolo și-a format un grup de prieteni internațional, oameni din Japonia, Australia, America, Turcia și alte țări, alături de care a început să călătorească prin Statele Unite. În cele 12 luni petrecute peste Ocean a vizitat Seattle, New York, Washington DC, Los Angeles, San Diego și Portland.

Cariera care i-a permis să trăiască în mai multe țări

După ce a terminat facultatea, mersul în vacanțe, mai ales pe alt continent, era într-adevăr mai complicat pentru Laura. Aceasta spune că strângea bani și căuta alternative mai ieftine (autobuz pentru a ajunge dintr-o parte în alta în Mexic sau a sta la un party hotel în Miami). „Am noroc că acum grija mea principală este cum să îmi organizez programul pentru a putea profita la maximum de cele 24 de zile de concediu”, spune ea.

Munca i-a permis Laurei să-și susțină una dintre cele mai mari pasiuni: călătoriile, despre care recunoaște că pot fi uneori costisitoare. De opt ani, aceasta lucrează într-o companie mare din domeniul tech, job care i-a oferit oportunitatea nu doar de a călători în interes de serviciu, ci și de a se muta în mai multe țări și orașe. A locuit pe rând în Londra, Madrid și Mexico City, experiențe despre care spune că au contribuit la formarea ei profesională și personală.

Călătoritul pentru Laura înseamnă experiențe noi și culturi diferite, așa că spune că a evitat să se reîntoarcă în aceeași țară mai mult de o dată sau de două ori. La fel spune că evită și vacanțele de genul all inclusive, unde mâncarea nu este neapărat autentică și care îți permite să descoperi cu adevărat țara respectivă.

Laura Claudia Carp, într-una din călătoriile sale. Foto: Arhiva personală

Cele mai frumoase experiențe

Una din experiențele ei preferate a fost Anul Nou pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro, unde a descoperit tradiția de a te îmbrăca în alb pentru a avea noroc în noul an, focul de artificii de pe plajă, până la tradiția de a intra în apă la miezul nopții și petrecerile de pe plajă pline de muzică și de caipirinhas (un cocktail local).

Altă experiență importantă spune că a fost Dia de Muertos în Mexic (Ziua Morților), când susține că s-a simțit fix ca în filmul Coco. „Mulți oameni îmbrăcați și machiați tradițional, mâncare tipică și tot orașul decorat cu flori de cempasuchil, florile portocalii care se spune că îi ghidează pe cei care au murit înapoi pe pământ în ziua aceasta”, explică Laura.

Cea mai memorabilă călătorie spune că a fost în Taipei, unde a participat la târguri de tehnologie, petreceri tradiționale pentru firmele de acolo și negocieri comerciale, care susține că sunt mult mai diferite de cele din Europa sau America.

Dia de Muertos în Mexic (Ziua Morților). Foto: Arhiva personală

A locuit în cinci țări

Laura se declară norocoasă că a avut oportunitatea de a locui în 5 țări până la 29 de ani și spune că asta a schimbat-o mult ca persoană. „Locuind în America un an, am devenit mult mai extrovertită și mai ambițioasă, pentru că toți prietenii pe care mi i-am făcut în facultate credeau că orice este posibil atâta timp cât lucrezi mult – The American Dream, I guess (Visul american, presupun)”, spune ea.

Laura susține că toți oamenii pe care i-a cunoscut în Mexic au fost prietenoși, deschiși și își exprimau foarte direct aprecierea și dragostea, un lucru care spune că a făcut-o să se simtă ca acasă după primele două luni locuind acolo.

În Spania, unde a stat un an, spune că a învățat că viața trebuie trăită și că balanța între muncă și timp liber este foarte importantă, pe când în UK, unde a locuit 8 ani, spune că s-a format pe plan profesional.

Laura, în alb, de Anul Nou pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro. Foto: Arhiva personală

Recomandări și planuri

Unui tânăr care susține că nu își permite să călătorească, Laura i-ar spune că sunt foarte multe opțiuni de a călători sau a locui în afara țării cu un buget redus, spre exemplu, în facultate, programele de schimb de experiență sau Erasmus în Europa, care te ajută să pleci de la 3 până la 12 luni în afara țării și că îți dau chiar și o mică bursă. O altă soluție pot fi programele de școli de vară sau competițiile internaționale.

Odată ajuns în afara țării, Laura consideră că partea cea mai importantă este să cunoști localnici și să îți faci prieteni de acolo. „Asta îți va schimba complet părerea despre lume și te va schimba ca persoană”, susține aceasta.

Proiect pentru 2026: Columbia și Japonia

Anul acesta spune că urmează două țări pe care le are pe listă de mult timp: Columbia și Japonia. În Columbia își dorește să petreacă o săptămână și câteva zile în Medellin, cunoscut pentru cultura locală și petreceri, iar alte câteva zile în El Ojo Cafetero, zona cu cei mai înalți palmieri din lume, de unde provine cafeaua columbiană. Iar spre sfârșitul anului, pentru luna de miere, își dorește să petreacă, împreună cu partenerul ei, două săptămâni în Japonia, câteva zile în Tokyo, unde spune că are o listă lungă pentru a încerca diferite gustări (katsu, wagyu, ramen, omakase), și își dorește, de asemenea, să petreacă câteva zile într-un Ryokan, un hotel tradițional japonez, în zona Kyoto, unde vor merge la templele tradiționale.

Deși crede că fiecare țară are farmecul ei, dacă ar fi să recomande 3 locuri, poate nu foarte populare, ar fi: Costa Rica. „Dacă îți place natura, Costa Rica este pentru tine, pentru că ai parte de pădure tropicală, multe animale (ca tucani și leneși) și plaje cu apă cristalină”, spune ea.

Pe locul doi este Brazilia. „Una dintre cele mai vibrante țări, plină de cultură și natură, de la Rio de Janeiro până la cascada Iguazu. Iar dacă ești în Iguazu, merită să adaugi câteva zile în Argentina pentru a încerca faimosul steak (friptură de vită)”, susține Laura.

Pe locul trei recomandă Mexic. „Aș evita părți superturistice ca Tulum și Cancun și aș face un circuit mai autentic (Mexico City, Oaxaca, Puerto Escondido, zona Tequia, unde poți vedea tradițiile mexicane și poți încerca mâncare locală)”, concluzionează tânăra.

